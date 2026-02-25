Francuzi smijenili selektora: Talant Dušebajev preuzima "trikolore"

Gijom Žil je bivši, Talant Dušebajev preuzima reprezentaciju Francuske.

Kakav rukometni zemljotres! Iako je bilo priče o tome ranije malo ko je vjerovao da će se desiti, ali Talant Dušebajev će preuzeti rukometnu selekciju Francuske. On je preuzeo tim od Gijoma Žila poslije nekoliko lošijih rezultata ove selekcije.

Od odlaska braće Karbatić iz tima muči se selekcija "trikolora" i daleko je od dominacije koju su imali do skora. Sada su ih Danci jasno prestigli, ali i selekcije poput Hrvatske, Švedske, Islanda ili Portugala se plasiraju bolje od njih.

Nakon ispadanja u četvrtfinalu na Olimpijskim igrama u Parizu na dpmaćem terenu 2025. Francuzi su na Svjetskom prvenstvu bili treći, a na nedavno održanom Evropskom prvenstvu tim je bio tek sedmi.

Nekadašnji kultni srednji bek Francuske Gijom Žil je istrošio kredite kod saveza nakon što je kao selektor osvojio jedno evropsko prvenstvo i jedne Olimpijske igre. Zamijeniće ga još jedan legendarni srednji bek, ovaj put - sovjetski.

Ko je Talant Dušebajev?

Kao igrač ovaj Kirgiz rođen 1968. godine bio je nestvarno dominantan, a nastupao je za Sovjetski Savez, Rusiju i na kraju za Španiju do 2002. godine. Kao trener pomjerio je granice sporta, bio je na klupi Sijudad Reala i od 2014. do sada vodi Kjelce. Kao selektor vodio je Mađarsku i Poljsku.

