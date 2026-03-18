FIFA zabranila Srbinu da promijeni reprezentaciju

Srpski fudbaler Miljan Krpić trebalo je da bude na spisku Mađarske, ali FIFA nije dozvolila da promijeni reprezentaciju.

Talentovani fudbaler Miljan Krpić (22) ima dvojno državljanstvo Srbije i Mađarske, a ovog marta trebalo je i da upiše debi za seniorsku selekciju. Iako je nekadašnji defanzivac TSC-a i Voždovca državljanin Mađarske, FIFA mu nije dozvolila da promijeni "sportsko" državljanstvo, pa se on nije našao na spisku selektora Marka Rosija.

A činilo se da je sve spremno... Nakon što su uspjeli da "ukradu" Miloša Kerkeza, Mađari su se i sa Miljanom Krpićem dogovorili oko igranja za nacionalni tim. Vidjeli su u njemu dugogodišnje rješenje u posljednjoj liniji, nadali se da su završili veliki posao, a vjerovatno bi mu dali šansu već na mečevima protiv Slovenije i Grčke. Međutim, FIFA je rekla da ne može, a selektor Rosi objasnio je i zašto.

"Razlog što on ne može igrati za Mađarsku je činjenica da ne ispunjava FIFA uslove i nije došlo do odobrenja. Da je drugačije, on bi bio pozvan", rekao je selektor mađarske reprezentacije Marko Rosi, koji već dugo želi da ga raspolaganju ima i talentovanog fudbalera iz Srbije.

Ostaje da se vidi da li će Fudbalski savez Srbije pokušati da ubedi Miljana Krpića pozivom u seniorsku selekciju ili je mladi fudbaler spreman da sačeka još neko vrijeme prije nego što mu FIFA dozvoli da nastupa za Mađarsku. Pošto nema mađarsko porijeklo, Krpiću je neophodno da pet godina živi u zemlji kako bi mogao da postane reprezentativac - a upravo je to razlog zbog kojeg lijevi bek Vojvodine Lukas Barios neće zaigrati za selekciju Srbije.

Ko je Miljan Krpić?

Talentovani defanzivac Miljan Krpić (22) rođen je u Vrbasu, a ponikao je u mlađim kategorijama TSC iz Bačke Topole. Kao omladinac dio staža proveo je u Puškaš akademiji, što mu je bio prvi kontakt sa mađarskim fudbalom. Ipak, vratio se u Srbiju gdje je prvo zaigrao za TSC, a zatim i za Voždovac.

Za ekipu iz Bačke Topole odigrao je 14, a za beogradski tim 16 mečeva. Kada se podijeli po takmičenjima, Krpić je 25 utakmica upisao u Superligi Srbije, a preostalih pet mečeva u Kupu Srbije, pre nego što je u leto 2024. godine pojačao mađarski Đer i tako se po drugi put našao u mađarskom fudbalu.

Krpić je prethodne sezone odigrao 19 mečeva u prvenstvu i postigao dva gola, a upisao je i dva nastupa u Kupu Mađarske. Ove sezone je u dresu istog tima još važniji, pošto ima 15 mečeva i jedan gol u prvenstvu, dva nastupa u Kupu Mađarske i pet odigranih utakmica u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu. Miljan Krpić nikada nije igrao za mlađe kategorije reprezentacije Srbije.