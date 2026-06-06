Istorijski debakl Reala: Tenerife izbacio Madriđane u plej-ofu ACB lige!

Real Madrid završava sezonu bez trofeja, a Tenerife je priredio senzaciju u ACB ligi.

Izvor: Alba Pacheco / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia

Real Madrid će sezonu 2025/26 završiti bez osvojenog trofeja - kako u fudbalu, tako i u košarci. Očekivalo se da će makar košarkaški klub "osvjetlati obraz" sportskoj sekciji jer je dominantno završio na prvom mjestu u regularnom dijelu ACB lige, ali je ispao već u prvoj nokaut rundi.

Uz dva brejka na gostujućem terenu, Tenerife je obezbijedio prolazak dalje. Nakon pobjede od pola koša razlike u prvom susretu, pa debakla u drugom, Tenerife je ubjedljivo došlo do pobjede u Madridu - 107:95.

Dominirali su "matorci" u dresu Tenerifa. Peti Mils (37) je ubacio 29 poena, Marselinjo Uertas (43) je dodao 23, a Aron Donerkamp (40) još 12 uz odličnog Kevina Jeba (22 poena). To je ujedno i najteži udarac Real Madridu ove sezone, iako je prethodno ostao bez titula u Evroligi, Kupu kralja i Superkupu Španije.

Ujedno, ovo je prvi poslije 18 godina da je u ACB ligi osmoplasirani izbacio prvoplasiranog. Da stvar bude još nevjerovatnija, posljednji je to uradio Serđo Skariolom sa Unikahom - i to baš protiv Real Madrida.

Poslije ovog debakla Real Madrida rekao je da ima još tri godine ugovora i da je u pitanju dugoročni projekat i da nije vrijeme da mu se sudi, ali je definitivno negdje pošlo po zlu za "kraljevski klub" koji se možda i previše oslonio na Marija Hezonju. Hrvat je ubacio 22 poena u ovom meču, a imao je pomoć samo još Feliza (16) i donekle Kampaca (11).

Tenerife će u polufinalu igrati s boljim iz duela Mursije i Barselone (trenutno 1:1), dok Valensija čeka boljeg iz Baskonija - Huventud (trenutno 1:1).