Koliko će zarađivati američki bek u Partizanu, za sada je nepoznanica.

Izvor: Brian Fluharty / Getty images / Profimedia

Najveće pojačanje KK Partizan za sezonu 2026/27 je ozvaničeno. Dokorašnji igrač Indijana Pejsersa, Itan Tompson je potpisao dvogodišnji ugovor sa crno-bijelima i time je kompletirana spoljna linija.

Američki bek je dobio otkaz prije dva dana u NBA ligi, a nakon što su prošli obaveznih 48 sati, Partizan je objelodanio da stiže osmi novajlija ovog ljeta. Đoan Penjaroja će imati kompletno novi tim i nema sumnje da će Partizan biti jedna od najvećih nepoznanica u Evroligi ove sezone.

Detalji ugovora

Vidi opis Detalji ugovora Itana Tompsona i Partizana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Credit: Jordan Bank / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Fernando Bizerra Jr./EFE Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Fernando Bizerra Jr./EFE Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Gregory Shamus / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Tompson je potpisao ugovor na dvije godine, dok plata koju će zaraditi za ovaj period nije poznata. Svakako će mu biti potreban period adaptacije na evropsku košarku, a u tome će mu najbolje pomoći nekadašnji saigrač iz Čikago Bulsa, Karlik Džouns. Tokom 32 utakmice u najjačoj ligi svijeta prosečno je bilježio 7,0 poena, 2,2 skoka i 1,8 asistencija po meču, a uglavnom je nastupao za Razvojne timove.

Prije njega su crno-bijeli dres zadužili Kevarijus Hejs, Nikola Tanasković, Luka Vildoza, Kajl Olmen, Alesandro Pajola, Lamar Stivens i Derek Vilis. Da li će se Partizan ovde zaustaviti?

Koga sve ima Partizan na spoljnim pozicijama?

Karlik Džouns je udarna "igla" tima Đoana Penjaroje, a zamjenik će mu biti Alesandro Pajola koji je stigao iz Virtusa iz Bolonje. Istim putem je krenuo i Luka Vildoza, koji je vjerovatno najšokantnije pojačanje crno-bijelih ovog ljeta, zbog činjenice da je nastupao za Crvenu zvezdu. Na bekovskim pozicijama, crno-bijeli imaju još Vanju Marinkovića koji je i dalje na oporavku od povrede i Kajla Olmena koji je stigao iz Turk Telekoma.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:59 Davis Bertans izjava posle poraza od Partizana Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)