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Detalji ugovora Itana Tompsona i Partizana

Detalji ugovora Itana Tompsona i Partizana

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Koliko će zarađivati američki bek u Partizanu, za sada je nepoznanica.

detalji ugovora itana tompsona u partizanu Izvor: Brian Fluharty / Getty images / Profimedia

Najveće pojačanje KK Partizan za sezonu 2026/27 je ozvaničeno. Dokorašnji igrač Indijana Pejsersa, Itan Tompson je potpisao dvogodišnji ugovor sa crno-bijelima i time je kompletirana spoljna linija.

Američki bek je dobio otkaz prije dva dana u NBA ligi, a nakon što su prošli obaveznih 48 sati, Partizan je objelodanio da stiže osmi novajlija ovog ljeta. Đoan Penjaroja će imati kompletno novi tim i nema sumnje da će Partizan biti jedna od najvećih nepoznanica u Evroligi ove sezone.

Detalji ugovora

Tompson je potpisao ugovor na dvije godine, dok plata koju će zaraditi za ovaj period nije poznata. Svakako će mu biti potreban period adaptacije na evropsku košarku, a u tome će mu najbolje pomoći nekadašnji saigrač iz Čikago Bulsa, Karlik Džouns. Tokom 32 utakmice u najjačoj ligi svijeta prosečno je bilježio 7,0 poena, 2,2 skoka i 1,8 asistencija po meču, a uglavnom je nastupao za Razvojne timove.

Prije njega su crno-bijeli dres zadužili Kevarijus Hejs, Nikola Tanasković, Luka Vildoza, Kajl Olmen, Alesandro Pajola, Lamar Stivens i Derek Vilis. Da li će se Partizan ovde zaustaviti?

Koga sve ima Partizan na spoljnim pozicijama?

Karlik Džouns je udarna "igla" tima Đoana Penjaroje, a zamjenik će mu biti Alesandro Pajola koji je stigao iz Virtusa iz Bolonje. Istim putem je krenuo i Luka Vildoza, koji je vjerovatno najšokantnije pojačanje crno-bijelih ovog ljeta, zbog činjenice da je nastupao za Crvenu zvezdu. Na bekovskim pozicijama, crno-bijeli imaju još Vanju Marinkovića koji je i dalje na oporavku od povrede i Kajla Olmena koji je stigao iz Turk Telekoma.

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01:59
Davis Bertans izjava posle poraza od Partizana
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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