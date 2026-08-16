Polako se okuplja Partizanov tim: Još jedno pojačanje stiglo u Beograd

Bivši centar Monaka Kevarijus Hejs, među prvima je stigao u prestonicu Srbije.

Izvor: KK Partizan/X/Printscreen

KK Partizan počinje pripreme 20. avgusta, a drugo pojačanje crno-bijelih je već sletjelo u Beograd. Bivši igrač Monaka Kevarijus Hejs se među prvima javio na dužnost, poslije Argentinca Luke Vildoze, koji je već neko vrijeme u Srbiji.

Hejs će pojačati centarsku liniju crno-bijelih, gdje Đoan Penjaroja računa još na Tonjea Džekirija i Žofrija Lovernja. Osim Hejsa i Vildoze, beogradski crno-bijeli su ovog ljeta doveli Lamara Stivensa, Alesandra Pajolu, Dereka Vilisa, Nikolu Tanaskovića, Kajla Olmana i Itana Tompsona.

Raspored priprema Partizana

Prva provera iza zatvorenih vrata zakazana je za 31. avgust protiv Zenita. Naredni izazov će biti evroligaški, pošto će 5. septembra odmjeriti snage sa Hapoelom iz Tel Aviva, takođe bez prisustva navijača i medija.

Slijedi pomenuti turnir u Beogradu, gdje će osim Partizana igrati Fuenlabrada i Bešiktaš. Potom će crno-beijli uzeti učešće na memorijalnom turniru Pavlos Janakopulos koji se igra 18. i 19 septembra.

Prvi duel će odigrati protiv PAOK-a, dok će drugog rivala naknadno saznati. Na turniru igraju još Panatinaikos i Bešiktaš.

Početak sezone zakazan je za 25. septembar kada će Partizan dočekati Olimpiju iz Milana u Beogradskoj areni.

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(MONDO)