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Još jedan odlazak iz Partizana: Dubai doveo Paskvalu Obradovićevog čovjeka

Još jedan odlazak iz Partizana: Dubai doveo Paskvalu Obradovićevog čovjeka

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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KK Partizan se rastaje sa operativcem, napušta Humsku kao slobodan agent.

Luka Vulikić u Dubaiju Izvor: MN PRESS

KK Partizan je pretrpio ovog ljeta velike kadrovske promjene, praktično ćemo u novoj sezoni gledati kompletno novi tim, a ima promjena i na funkcionerskim pozicijama. Kako prenosi "Mozzart Sport", nekadašnji pomoćnik Željka Obradovića, a potom zamjenik Žarka Paspalja, Luka Vulikić, otišao je put Dubaija.

Tamo će se priključiti stručnom štabu Ćavija Paskvala, što je potvrdio generalni direktor Dejan Kamenjašević.

"Luku smo doveli kao 'slobodnog agenta' koji je bio slobodan u odabiru nove sredine. Čuli smo mnogo dobrih stvari o njemu i odlučili smo da dodatno ojačamo tim novim snagama", rekao je generalni menadžer Dubaija, Dejan Kamenjašević u intervjuu za Mozzart Sport.

Vulikiću je istekao ugovor sa crno-bijelima i stupa na novu dužnost 1. septembra. On je u Humskoj proveo tri sezone, a njegov najveći posao je vjerovatno ostanak Karlika Džounsa u Partizanu, gdje je imao značajnu ulogu u pregovorima.

U Dubaiju će obavljati posao šefa analitičke službe i biće dio velikog projekta. Klub iz UAE je već doveo nekoliko zvučnih pojačanja i definitivno će biti konkurentniji u Evroligi nego prošle sezone.

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Tagovi

KK Partizan KK Dubai

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