Zašto je novi igrač Partizana dobio otkaz? Itan Tompson sad čeka samo "dobro došao"

Itan Tompson je dobio otkaz u Indijana Pejsersima i očekuje se da će ga svakog trenutka Partizan predstaviti kao novo pojačanje.

Izvor: Michael Conroy/AP

KK Partizan ima auto-put otvoren do novog pojačanja Itana Tompsona (27, 193 cm). Indijana Pejsersi potvrdili su da raskidaju ugovor sa pomenutim košarkašem, što znači da sada više ne postoji nikakva prepreka da nekadašnji mladi reprezentativac Portorika potpiše za crno-bijele.

Upravo je to bila jedina začkoljica pred njegov dolazak u Partizan, a sada kada više i ne postoji "dvosmjerni ugovor" koji je imao s Pejsersima, postaće aktivan dogovor koji ima sa beogradskim klubom koji ga dovodi na "1+1" sezonu.

Zašto je Tompson dobio otkaz?

Iako je Tompson ostavio sasvim solidan utisak prošle sezone nekoliko potpisa tokom ljeta dovelo je Pejserse u specifičnu situaciju u vezi sa njihovim 15. mjestom na rosteru. Mogu da uvrste tu tek igrača koji nema iskustva, ali ne mogu da priušte da plate takozvani veteranski minimum, što je Itana Tompsona ostavilo bez ugovora.

Brejdenu Smitu nisu mogli da daju "dvosmjerni ugovor" ukoliko ne bi otpustili Itana Tompsona, pa je rukovodstvo moralo da donese nepopularnu odluku. S obzirom na to da je i Tompson našao klub u Evropi, lako su se dogovorile sve strane.

Ko je Itan Tompson?

Ovaj 27-godišnjak rođen je u Kaliforniji i studirao je na prestižnom Oregon Stejtu od 2017. do 2021. godine. Iako je zaista imao dobre ocene skauta, poslije fantastične srednjoškolske karijere, nije izabran na NBA draftu. Jedan od mogućih razloga je i što je odlučio da ne angažuje agenta, tako da je igrao u "razvojnoj" Dži ligi, Meksiku i Portoriku, sve dok ga Indijana nije angažovala 2025. godine na takozvani "dvosmjerni" ugovor.

Prošle godine je za Pejserse odigrao 32 utakmice (od čega je na 13 bio starter) i imao je zapravo dobre brojke - prosjek od 7 poena, 2,2 skoka i 1,8 asistencija. Ipak, ugovor za narednu godinu nije mu bio garantovan.

Itan Tompson rekord karijere u NBA Izvor: YouTube/HoopsHistoryHub

Bio je član i Čikaga, Majamija i Orlanda, ali za ove timove nije ni debitovao, nego je igrao za njihove "razvojne" ekipe. Rekord karijere u dresu Indijane mu je 24 poena (8/15) iz igre, protiv Čikaga. Inače, prošle sezone imao je prosek od 37,8 odsto šuta iz igre, dok je za tri pogađao 32 odsto.

Ko će igrati za Partizan?

Izvor: MN PRESS

Ovako izgleda sastav Partizana u ovom trenutku, kome dakle treba dodati i Itana Tompsona koji se očekuje da će potpisati do početka priprema 22. avgusta: