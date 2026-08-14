Prvi detalji ugovora Rijere i Crvene zvezde: Više nema sporne klauzule

Španski trener Albert Rijera potpisaće danas ugovor sa Crvenom zvezdom nakon što više nema "klauzulu" koja ga sprečava da dođe na "Marakanu". Prije godinu dana ona je uticala na to da Rijera ne postane njen trener.

Izvor: Oliver Vogler / imago sportfotodienst / Profimedia

Crvena zvezda i Albert Rijera imaju dogovor i do večeras u ponoć sve će biti završeno kako bi ga registrovali kao trenera za predstojeće utakmice protiv Viktorije iz Plzenja u plej-ofu Lige Evrope. Upravo će taj meč sa Česima idućeg četvrtka na stadionu "Rajko Mitić" biti i njegov debi, pošto je Zvezda odložila superligaški meč sa Železničarom koji bi ju čekao već sutra.

Tako će Rijera odmah biti "bačen u vatru" i probaće da opravda povjerenje rukovodstva Crvene zvezde koje se odlučilo za njega među tri kandidata, vjerujući da je trener koji može da podigne ekipu i da na pravi način naslijedi Dejana Stankovića.

Šta znamo o ugovoru Rijere i Zvezde?

Za razliku od situacije prije godinu dana, Crvena zvezda ne mora da pregovara sa Rijerinim klubom oko obeštećenja. Upravo je to prethodni put bila prepreka jer Celje nije htjelo tek tako da se odrekne Rijere. Zvezda se zato okrenula Stankoviću, a Rijera je na kraju otišao u Ajntraht iz Frankfurta za 1,3 miliona evra. Prvobitno, Celje je tražilo 5 miliona evra po klauzuli.

Pošto se tamo nije dugo zadržao i dobio je otkaz poslije samo 14 utakmica, Zvezda je sada pregovarala samo direktno sa njim, odnosno prvo sa njegovim agentom Endijem Barom. U pitanju je hrvatski agent koji brine o karijeri Danija Olma i brojnih drugih poznatih fudbalera, a koji je inače boravio na stadionu "Rajko Mitić" prošle jeseni kada su upravo dodatno pojačane spekulacije o dolasku Rijere.

Finansijski detalji ugovora nisu još poznati javnosti, a jedina informacija koja se pojavila je da će Rijera dobiti ugovor na dvije godine, odnosno do kraja sezone 2027/28. To će i potvrditi na promociji koja je zakazana za nedjelju u Beogradu.

Rijera donosi tri pravila u Zvezdu

Albert Rijera (44) poznat je po tome da želi da gradi odnos sa igračima, ali je isto tako vrlo ekscentričan po pitanju nekih stvari, tako da se očekuje da kao i u Ajntrahtu iz Frankfurta prvo na svlačionicu okači svoja tri "sveta" pravila.

pravilo: Poštovanje u svlačionici. To dolazi prije svega. pravilo: Igraš onako kako treniraš. pravilo: Postavljaj uvijek pitanje samom sebi - šta pružam ovom timu sa loptom i bez nje?

"Prvi sastanak sa timom nije bio ni o čemu što ima veze sa terenom, već o uvođenju pravila koja se tiču discipline. Veoma su jasna", kazao je Rijera u Frankfurtu i dodao: "Zašto uvodim pravila? Prije svega, jer smo svi mi osobe, a poslije toga dolaze naše profesije. Poslije toga smo treneri, doktori, igrači... Prije svega smo osobe. A, ovde smo sjeli svi zajedno sa radnicima u klubu, medicinskim osobljem, tehničkim osobljem... I dogovorili smo se da uspostavimo pravila ne zato što sam diktator, 'tata' ili policajac. Ne, to ne želim. Ja sam trener, ali ova pravila se odnose na sve. Pričali smo, pogledali smo se u oči i više ne moramo da pričamo o tome. Ona se odnose na sve".

Ko je Albert Rijera?

Rijera traži "reset karijere" nakon što se nije proslavio u Frankfurtu i "oteran" je za samo nekoliko mjeseci. Imao je veliki sukob sa igračima, pa sa medijima, tako da se tamo na loš način ispoljio njegov karakter na koji su mnogi upozoravali, ali se i dalje radi o vrlo zanimljivom treneru.

Rijera je pravio velike uspjehe sa slovenačkim Celjem i ovog ljeta se spominjao kao potencijalni trener Rijeke, međutim do dogovora nije došlo, možda i jer je čekao otvorenu poziciju na drugom mjestu.

Kao trener inače ima kup sa Celjem i izboren plasman u nokaut fazu Konferencijske lige. Bio je prvak Slovenije sa Olimpijom iz Ljubljane, odnosno ima "duplu krunu" sa ovom ekipom, međutim rastao se od nje na vrlo ružan način i to je bio jedan od razloga što je preuzeo Celje.