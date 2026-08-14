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Albert Rijera: "Nadal i ja smo iz istog sela"

Albert Rijera: "Nadal i ja smo iz istog sela"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Novi trener Crvene zvezde rođen je u istom mjestu kao i Rafael Nadal, Manakoru na Majorki

Albert Rijera rođen je u istom mjestu kao i Rafael Nadal Izvor: EPA/CATI CLADERA/YouTube/Arena Sport Slovenija

Novi trener Crvene zvezde Albert Rijera (44) rođen je na Majorci i tamo je počeo karijeru u istoimenom članu španske Primere.

"Za mene je uvijek bio samo fudbal. Nisam bio dobar učenik, volio sam matematiku i engleski, ali ostalo... Volio sam da izađem iz škole i da igram fudbal", rekao je on za "Arenu sport" u toku rada u Sloveniji.

Bivši as Liverpula i nekadašnji trener Olimpije i Celja rođen je u istom mjestu, Manakoru, u kojem je četiri godine poslije njega rođen i najveći španski teniser u istoriji, Rafael Nadal.

"Kada sam imao 12 godina, u moje selo Manakor stigao je poziv da se pridružim fudbalskoj akademiji Majorke. Iz istog mjesta je i Nadalova porodica. Poslije toga sam se veoma mlad preselio da bih ostvario svoj san", rekao je Rijera.

"Otišao sam jako mlad"

Uz Nadala i Rijeru, samo je još Nadalov stric, bivši igrač Barselone Migel Anhel Nadal bio vrhunski uspješni sportista iz tog mjesta od 49 hiljada stanovnika.

"Imao sam samo 12 godina kada sam otišao u (Palma de Majorku) i već tada sam počeo da stičem rutinu života u jednom mjestu, u kojem idem u školu, treniram, vodim računa o svom tijelu... Obrazovao sam se, jer karijera fudbalera nema veze samo sa tim šta se događa na terenu, već je važno i van njega", rekao je Rijera.

Alberta Rijeru karijera je poslije matične Majorke vodila u Francusku, gdje je sa 21 godinom zaigrao za Bordo, a potom je igrao za Espanjol, Mančester siti, Liverpul, Olimpijakos, Galatasaraj, Votford... Posljednje godine karijere proveo je u Sloveniji, igrajući za Zavrč i Koper i u toj zemlji je i postao trener.

Do petka u podne Rijera će zvanično postati trener FK Crvena zvezda.

Tagovi

Albert Rijera Rafael Nadal FK Crvena zvezda

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