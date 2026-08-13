Ovako je Jurkas odveo Borac u plej-of! Pogledajte penal-seriju i sve golove crveno-plavih! (VIDEO)

Pogledajte kompletnu penal-seriju nakon koje je Borac slavio protiv ML Vitebska i izborio plej-of Konferencijske lige.

Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić

Banjalučki Borac nastavlja svoj evropski put ka ligaškom dijelu Konferencijske lige pošto je u trećem kolu kvalifikacija eliminisao ML Vitebsk.

Bjelorusi su nakon 90 minuta imali 1:0, a onda je poslije prave drame u produžecima bilo 2:1 i dvomeč su riješili penali u kojima je mladi golman Mladen Jurkas briljirao, a Borčevi strijelci bili Stojan Vranješ, Amer Hiroš, Matej Deket i na kraju Sebastijan Erera.

Pogledajte na MONDU kompletnu penal-seriju i kako je Borac stigao do još jednog velikog uspjeha!