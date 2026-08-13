Dušan Vlahović potpisao ispod Ataturkove slike: Bešiktaš saopštio u evro koliko će Srbin zarađivati

Dušan Vlahović svečano potpisao ugovor sa Bešiktašem.

Izvor: YouTube/Beşiktaş JK

Srpski centarfor Dušan Vlahović (26) potpisao je svečano ugovor sa Bešiktašem u društvu predsjednika kluba Serdara Adalija (62), a pod slikom Mustafe Kemala Ataturka, osnivača Republike Turske i njenog prvog predsjednika, od 1923. do njegove smrti, 1938.

Bešiktaš se poslije potpisivanja ugovora oglasio krajnje transparentnim saopštenjem i u njemu naveo da će Vlahović zaraditi tačno 7,5 miliona evra za sezonu.

"Kada je riječ o transferu profesionalnog fudbalera Dušana Vlahovića, sa igračem je potpisan trogodišnji ugovor, do kraja sezone 2028/29, koji stupa na snagu od sezone 2026/27. Igraču će za svaku fudbalsku sezonu biti isplaćena garantovana naknada u iznosu od 7.500.000 evra".

Vlahović je poslije potpisivanja ugovora gledao kvalifikacioni meč za Ligu Evrope, Bešiktaš - Hradec Kralove, u kojem nije imao pravo da nastupi. Njegov novi tim je pobijedio 1:0 golom češkog igraša Vaclava Černija i ide na revanš sljedeće nedjelje sa prednošću koja mu omogućuje plasman u drugo po snazi evro-takmičenje.

Srpski centarfor pratio je meč iz lože i povremeno snimao atmosferu:

Dusan Vlahovic, Beşiktaş tribünlerine hayran kalmışa benziyor.pic.twitter.com/txZLPIyJzt — Beşiktaş Ordusu (@xBesiktasOrdusu)August 13, 2026

Bešiktaš sljedeću utakmicu igra za vikend protiv Ejuspora na početku sezone turskog prvenstva i Vlahović bi mogao da zaigra. I taj meč biće odigran na stadionu Bešiktaša.

Bonus video:

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(MONDO)