Dušan Vlahović potpisao ispod Ataturkove slike: Bešiktaš saopštio u evro koliko će Srbin zarađivati

Dušan Vlahović svečano potpisao ugovor sa Bešiktašem.
Srpski centarfor Dušan Vlahović (26) potpisao je svečano ugovor sa Bešiktašem u društvu predsjednika kluba Serdara Adalija (62), a pod slikom Mustafe Kemala Ataturka, osnivača Republike Turske i njenog prvog predsjednika, od 1923. do njegove smrti, 1938.
Bešiktaš se poslije potpisivanja ugovora oglasio krajnje transparentnim saopštenjem i u njemu naveo da će Vlahović zaraditi tačno 7,5 miliona evra za sezonu.
"Kada je riječ o transferu profesionalnog fudbalera Dušana Vlahovića, sa igračem je potpisan trogodišnji ugovor, do kraja sezone 2028/29, koji stupa na snagu od sezone 2026/27. Igraču će za svaku fudbalsku sezonu biti isplaćena garantovana naknada u iznosu od 7.500.000 evra".
Vlahović je poslije potpisivanja ugovora gledao kvalifikacioni meč za Ligu Evrope, Bešiktaš - Hradec Kralove, u kojem nije imao pravo da nastupi. Njegov novi tim je pobijedio 1:0 golom češkog igraša Vaclava Černija i ide na revanš sljedeće nedjelje sa prednošću koja mu omogućuje plasman u drugo po snazi evro-takmičenje.
Srpski centarfor pratio je meč iz lože i povremeno snimao atmosferu:
Dusan Vlahovic, Beşiktaş tribünlerine hayran kalmışa benziyor.pic.twitter.com/txZLPIyJzt— Beşiktaş Ordusu (@xBesiktasOrdusu)August 13, 2026
Bešiktaš sljedeću utakmicu igra za vikend protiv Ejuspora na početku sezone turskog prvenstva i Vlahović bi mogao da zaigra. I taj meč biće odigran na stadionu Bešiktaša.
Bonus video:
(MONDO)