Denver Nagetsi se oprostili od Džejlena Piketa, košarkaša koji je prve tri godine u NBA ligi proveo u ekipi iz Kolorada.

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Naredna NBA sezona mogla bi da bude najizazovnija u karijeri Nikole Jokića! Čini se da Denver Nagetsi nisu uradili dovoljno tokom ljeta, pa tim iz Kolorada nije u grupi najvećih favorita za osvajanje šampionske titule - iako im je jasno da Jokić neće zauvijek igrati košarku i da nakon njega neće imati ovako dobru poziciju u ligi.

Među igračima koji su pojačali Denver su evroligaški igrači Alfa Dialo i Loni Voker, ali navijače Nagetsa više brinu odlasci. Ne zna se šta će biti sa Pejtonom Votsonom, najvažniji odlazak je rastanak sa Timom Hardavejem džuniorom, ali to nije jedino - otišao je i Džejlen Piket, košarkaš kojeg su svojevremeno doveli u tim samo zato što je pohađao isti koledž kao i bivši generalni menadžer.

Vidi opis Denver otjerao još jednog saigrača Nikole Jokića Košarkaš Denvera Džejlen Piket. Košarkaš Denver Nagetsa Džejlen Piket. Bivši trener Denvera Majkl Meloun i košarkaš Džejlen Piket. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

Objava Denver Nagetsa samo je potvrda onog što se već znalo. Džejlen Piket karijeru nastavlja u redovima Los Anđeles Klipersa, gdje će igrati i za razvojni tim te franšize. Tim iz Los Anđelesa biće drugi u NBA ligi za Piketa, pošto je prve tri sezone proveo u ekipi iz Kolorada.

Od kako je 2023. godine stigao u NBA, Piket je odigrao tri sezone za Nagetse i u tom periodu je nastupio na 126 mečeva u ligaškom dijelu sezone i još 13 utakmica u plej-ofu. Na mečevima u ligaškom dijelu sezone prosječno je bilježio četiri poena, 1,9 asistenciju i 1,6 skok po meču, dok je u doigravanju upisivao 1,4 poena po meču i minimalan učinak u ostalim kolonama.

Good luck on the next chapter, Jalen!pic.twitter.com/N1Odo7lDDV — Denver Nuggets (@nuggets)August 13, 2026

Najbolji meč u karijeri odigrao je početkom januara 2026. godine kada je postigao 29 poena (uz sedam trojki), sedam asistencija i pet skokova. Ipak, to nije bilo dovoljno da ga Denver zadrži, baš kao ni tripl-dabl koji je upisao nekoliko mjeseci ranije. Donijeta je odluka da se, uprkos tome što je jedno vrijeme imao dobar status u timu, ne iskoristi četvrta godina ugovora koji je imao sa Nagetsima, pa je on kao slobodan igrač dogovorio saradnju sa Klipersima. A pričalo se svojevremeno da je on kamen spoticanja čelnih ljudi Denvera...

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Pogledajte 00:11 Nikola Jokić u novom automobilu Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)