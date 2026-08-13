Košarkaška reprezentacija Srbije okupila se u 'Kraun plazi', a Nikola Jokić predvodi tim kao kapiten.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Košarkaška reprezentacija Srbije okupila se danas u "Kraun plazi" pred početak priprema za utakmice u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Kao što je poznato, pred njima su utakmice protiv Islanda kod kuće (28. avgust u 20h) i Italije u gostima (31. avgust u 19.30), a selektor Dušan Alimpijević će opet moći da računa na najboljeg igrača svijeta - Nikolu Jokića.

Drugi put ovog ljeta Jokić se odazvao pozivu reprezentacije Srbije i predvodiće "orlove" kao kapiten, a danas se na okupljanju pojavio nasmijan i raspoložen. Pogledajte fotografije:

Jokić je došao s novom frizurom na okupljanje reprezentacije, nakon što je njegov odlazak kod frizera u Somboru postao viralan.

Pogledajte 00:12 Nikola Jokić stigao na okupljanje reprezentacije Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Inače, danas će se košarkaši Srbije obratiti i javnosti, a prije njih to će učiniti i selektor Dušan Alimpijević koji će danas govoriti na konferenciji za medije sa predsjednikom KSS-a Nebojšom Čovićem.

Vidi opis Nikola Jokić nasmijan od uva do uva: Ovako se dolazi na okupljanje Srbije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 12 / 12 AD

Između ostalog, objasniće razloge izostanka Micića, kao i Bogdanovića, s kojim je danas stigao da proćaska u hotelu.

Ko je na spisku Srbije?

Vidi opis Nikola Jokić nasmijan od uva do uva: Ovako se dolazi na okupljanje Srbije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 12 / 12 AD

Ovako izgleda širi spisak selektora Alimpijevića za predstojeće mečeve u kvalifikacijama za Mundobasket, kao i za još dva prijateljska meča sa Francuskom.