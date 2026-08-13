Nikola Jokić nasmijan od uva do uva: Ovako se dolazi na okupljanje Srbije

Košarkaška reprezentacija Srbije okupila se u 'Kraun plazi', a Nikola Jokić predvodi tim kao kapiten.
Izvor: Mondo/Stefan Stojanović
Košarkaška reprezentacija Srbije okupila se danas u "Kraun plazi" pred početak priprema za utakmice u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Kao što je poznato, pred njima su utakmice protiv Islanda kod kuće (28. avgust u 20h) i Italije u gostima (31. avgust u 19.30), a selektor Dušan Alimpijević će opet moći da računa na najboljeg igrača svijeta - Nikolu Jokića.
Drugi put ovog ljeta Jokić se odazvao pozivu reprezentacije Srbije i predvodiće "orlove" kao kapiten, a danas se na okupljanju pojavio nasmijan i raspoložen. Pogledajte fotografije:
Jokić je došao s novom frizurom na okupljanje reprezentacije, nakon što je njegov odlazak kod frizera u Somboru postao viralan.
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00:12Nikola Jokić stigao na okupljanje reprezentacije
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Inače, danas će se košarkaši Srbije obratiti i javnosti, a prije njih to će učiniti i selektor Dušan Alimpijević koji će danas govoriti na konferenciji za medije sa predsjednikom KSS-a Nebojšom Čovićem.