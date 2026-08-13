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Nikola Jokić nasmijan od uva do uva: Ovako se dolazi na okupljanje Srbije

Nikola Jokić nasmijan od uva do uva: Ovako se dolazi na okupljanje Srbije

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Košarkaška reprezentacija Srbije okupila se u 'Kraun plazi', a Nikola Jokić predvodi tim kao kapiten.

Nikola Jokić nasmijan stigao na okupljanje reprezentacije Srbije Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Košarkaška reprezentacija Srbije okupila se danas u "Kraun plazi" pred početak priprema za utakmice u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Kao što je poznato, pred njima su utakmice protiv Islanda kod kuće (28. avgust u 20h) i Italije u gostima (31. avgust u 19.30), a selektor Dušan Alimpijević će opet moći da računa na najboljeg igrača svijeta - Nikolu Jokića.

Drugi put ovog ljeta Jokić se odazvao pozivu reprezentacije Srbije i predvodiće "orlove" kao kapiten, a danas se na okupljanju pojavio nasmijan i raspoložen. Pogledajte fotografije:

Jokić je došao s novom frizurom na okupljanje reprezentacije, nakon što je njegov odlazak kod frizera u Somboru postao viralan.

Pogledajte

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Nikola Jokić stigao na okupljanje reprezentacije
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Inače, danas će se košarkaši Srbije obratiti i javnosti, a prije njih to će učiniti i selektor Dušan Alimpijević koji će danas govoriti na konferenciji za medije sa predsjednikom KSS-a Nebojšom Čovićem.

Između ostalog, objasniće razloge izostanka Micića, kao i Bogdanovića, s kojim je danas stigao da proćaska u hotelu.

Ko je na spisku Srbije?

Ovako izgleda širi spisak selektora Alimpijevića za predstojeće mečeve u kvalifikacijama za Mundobasket, kao i za još dva prijateljska meča sa Francuskom.

  • Nemanja Dangubić
  • Aleksa Avramović
  • Dejan Davidovac
  • Ognjen Dobrić
  • Jovan Novak
  • Marko Gudurić
  • Nikola Milutinov
  • Luka Mitrović
  • Dušan Ristić
  • Nikola Tanasković
  • Stefan Momirov
  • Arijan Lakić
  • Nikola Đurišić
  • Nikola Jović
  • Nikola Jokić
  • Mihailo Petrović
  • Nikola Kusturica
  • Nikola Džepina

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