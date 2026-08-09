Nedović progovara o turbulentnom odnosu sa Đorđevićem i kako su ga noćni izlasci koštali većih šansi u reprezentaciji Srbije.

Izvor: MN PRESS

Ovog leta obilježavamo 10 godina od srebrne medalje koju su košarkaši Srbije osvojili na Olimpijskim igrama u Riju, a dio te ekipe bio je i Nemanja Nedović. Prvi put poslije decenije progovorio je o sukobu koji je imao sa tadašnjim selektorom Sašom Đorđevićem koji ga je "uzeo na zub" zbog noćnog izlaska.

Nedović je osjećao da "kaska" za igračima iz svoje generacije, zbog povreda koje su ga izbacile iz ritma i nije mogao nikako da dođe do veće uloge u reprezentaciji i mislio je da je idealna prilika za to 2016. godine u Riju, međutim nije sebi učinio uslugu kad je izašao poslije prijateljske utakmice protiv Francuske. Selektor ga je zatekao kada se vratio u ranim jutarnjim časovima i od tada ga je gledao drugačijim očima, iako se Nedoviću činilo da su uspjeli da "ispeglaju" odnos.

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

"Mi igramo sa Francuskom pred Rio, pred onaj kvalifikacioni turnir. U Francuskoj Toni Parker, Nando de Kolo, Želabal, stvarno vrhunska ekipa. Igramo sa njima u Areni, ja dam 20 poena. Cijela Arena, porodica, rodbina, ovo-ono, a ja 'on fire', što bi se reklo. Ja i Boca (Bogdanović) smo tad bili baš bliski, bukvalno nerazdvojni, i kao: 'Idemo u grad?' Naravno, idemo u grad".

Vidi opis Nemanja Nedović: "Saša Đorđević me bacio pod autobus, a mislio sam da smo kul" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

"U Beogradu smo, dobili smo Francuze. I stariji su bili u gradu, međutim, ja i Boca smo uvijek bili neki svoj fazon, neka strana muzika, mi odemo na našu stranu. Tu gdje smo otišli nešto je bilo loše to veče i mene malo stigne umor. Rekoh: 'Brate, gubim vrijeme, idem ja'. On je ostao još tu sa nekom ekipom, a ja, ako se nisam prvi vratio, među prvima sam se sigurno vratio u hotel. Oko dva, pola tri je bilo...", ispričao je Nedović u podkastu "6,75 range".

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

"Ulazim u Kraun Plazu, košuljica, bermudice, nema nikoga. Rekoh: 'Top, idem ja u sobu'. Odem gore, ubacim karticu - crveno sjvetlo. Da li sam je držao pored telefona pa se razmagnetisala, moram da se vratim dole na recepciju. Opet siđem - nema nikoga. Ni igrača, ni stručnog štaba. Rekoh: 'Na sigurnom sam'. Dok mi recepcioner pravi karticu, čujem glasove. Iza recepcije ima paravan, iza njega restoran. Ja da provirim da vidim ko je, kad Sale i Vensan Kole, tadašnji trener Francuske, piju neko vino ili ne znam ni ja šta i pričaju. Nisam imao ni priliku da se sklonim, a Sale pravo u mene. Ja se povučem, rekoh: 'Dobro, biće cirkus sutra'".

Kako se Nedović zamjerio Saletu?

Vidi opis Nemanja Nedović: "Saša Đorđević me bacio pod autobus, a mislio sam da smo kul" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Izlazim, vidim Pefija i Tea sa Saletom. Sale rukama maše, oni ga smiruju. Prilazi mi Pefi: 'Magarče jedan, idi tamo, izvini se Saletu. Popizdio je, hoće da te tera iz reprezentacije. Idi se izvini'. Priđem mu i kažem: 'Sale, izvini. Mislio sam da imamo slobodno poslije pobjede, tek igramo protiv Grčke za dva dana.' On kaže: 'Nije problem, samo mi kažeš da izlazite i nije nikakav problem. Ne da se šunjaš iza paravana kao da se kriješ.' A ja kažem: 'Ali, išao sam stvarno po led.' Tad sam slagao. Rekao sam da idem po led za koljeno, a ja u komplenom autfitu za izlazak. Kažem mu: 'Jeste, u pravu si, Sale. Izvini, molim te, neće se ponoviti.' I ništa, kreće trening...", prisjetio se Nedović.

"On je imao onu vežbu zagrijavanja, idemo u krug, polažemo, radimo neke promjene. Na jednoj strani Joca Antonić, na drugoj Sale kao igra neku lažnu odbranu. Uradiš promjenu ispred njega i prođeš. Ja sam mislio da smo mi dobri, riješili smo sve, sve je kul. On igra odbranu, raširio noge, a ja, bum, kroz noge mu provučem".

"Joj, brate... Od tada, ja vam se kunem u život, to je takvo maltretiranje bilo, i na treninzima i na utakmicama. Onda me ne skine protiv Grčke, uopšte me nije skinuo, ode na konferenciju i kaže: 'Pitajte Nedovića što nije igrao danas protiv Grčke.' Onda me zovu novinari, deset njih u minut. Bukvalno me bacio pod autobus. Mijenja me za svaku grešku, za svaku sitnicu, uvijek me gazi, gazi, gazi. Mislim, ja sad iz ove perspektive gledam - zasluženo. Nije trebalo to da uradim. Tad sam bio mlad, imao sam 25 godina. Međutim, poveo je on mene u Rio. Igrao sam okej, ono što sam igrao, igrao sam okej. Osvojili smo srebro u Riju, tako da se sve lijepo završilo, iako sam nekoliko puta bio na ivici da odustanem, jer hoću da igram, on me ne pušta, kažnjava me na neki način. Bilo je baš turbulentno ljeto, ali zanimljivo", dodao je Nedović.

"Ne bih više izlazio"

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Deset godina stariji i pametniji, Nedović kaže da sada "ne bi više izlazio" kao tada jer je svjestan da mu je to napravilo problem u reprezentaciji - iako vjeruje da je bio baš na meti Saše Đorđevića. Tako ga je i prije ove epizode već "uhvatio" posle izlaska, s tim da mu je promakao Dragan Milosavljević.

"Sale kaže: 'Uvijek jedni te isti. Uvijek jedni te isti prave probleme. Izlasci, kriju se tamo, nemaju m**a da dođu pred mene i kažu da izlaze u grad.' A ja pogledom u fazonu: 'Tako je, treneru. Jeste, jedni te isti.' I on meni: 'Je l', Nedoviću, nemaš m**a da dođeš pred mene i kažeš da izlaziš?' Gagi se javi: 'Treneru, ja sam bio.' Ali ja sam bio tu, razumiješ? Uvijek ta meta. Sjećam se, oko hotela su bili neki kontejneri, nešto je smrdilo katastrofa. On meni: 'Ti nemaš m**a da dođeš kod mene da mi kažeš da hoćeš u grad. Ideš tamo, kriješ se gdje smrdi. Oko hotela sve smrdi, ti se kriješ tamo gdje smrdi.' A ja kao: 'Nije, prvi sam se vratio, majke mi. Ovi su i dalje u gradu.' Tako da je bilo situacija nerealnih. Namještalo mi se nerealno, brate. Gdje ćeš u tri ujutru? Spavaj, čovječe".

Kako se završio sukob Nedović - Đorđević?

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Saša Đorđević priredio je iznenađenje kada je saopštio da na pripreme za Svjetsko prvenstvo u Kini 2019. godine neće pozvati Nikolu Kalinića i Nemanju Nedovića. Njih dvojica su bili vicešampioni svijeta 2014. godine i osvajači srebra na Olimpijskim igrama 2016. godine, ali Đorđević nije računao na njih dvojicu. I dok se Kalinić nije oglašavao, Nedović jeste...

"Razočaran sam, ali ne iznenađen.Mnogo sam se puta do sada susretao sa nepravdom i uvijek sam iz svega izlazio jači i pametniji, tako će biti i ovoga puta. Krivo mi je, pre svega, što sam za spisak saznao na Tviteru, ali šta je - tu je. Biću navijač broj 1 naše reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Kini kao i na svakom predstojećem takmičenju. Motivacija da nastavim da radim i napredujem nikad nije bila veća. Naprijed Srbija. P.S. Nedostajaće mi da vas derem sve u Fifi", zaključio je Nedović.

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