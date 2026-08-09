Srpski košarkaš Nemanja Nedović još jednom se osvrnuo na svoj rastanak sa Crvenom zvezdom prethodnog ljeta.

Izvor: MN PRESS

Nemanja Nedović karijeru neće nastaviti u Crvenoj zvezdi, iako ima ugovor za narednu sezonu. Sve je jasno oko toga, praktično je bilo čim mu se završila pozajmica u Monaku, iako je postojala mogućnost da se iskusni bek vrati tamo gdje je i počela njegova profesionalna karijera. Ovog puta Nedović je do detalja otkrio kako je prethodnog ljeta izgledao rastanak sa crveno-bijelima.

Po Nedovićevom mišljenju, rastanak sa Zvezdom mogao je da bude daleko bolji nego što je ispao. Iskusni košarkaš smatra da je Crvena zvezda mogla nešto ranije da mu saopšti da nije u klupskim planovima, umjesto što je to uradila tek na kraju sezone kada je Milan Dozet ovlašćen da mu prenese informaciju.

"Tri dana poslije Miškovog obavještenja, Dozet me je nazvao kao ‘Nedice, šta ima?’ Rekao je da je na njemu težak zadatak da mi saopšti vijesti o rastanku, takva odluka je donesena. Mislim, njemu su to uvalili", rekao je Nemanja Nedović u podkastu "6.75 range" i dodao: "Posljednja utakmica sa Spartakom bila je 16. juna, a 20. mi je rečeno da je kraj. Pritom, 20. maja sam potpisao ugovor. Mjesec dana prije su mogli da mi se zahvale, da se slikamo sa dresićem i kažu mi ‘hvala lijepo’. Bila je priča da ne treba da brinem, Sferopulos je rekao da sam i ja tu sve dok je on u Zvezdi. Ja stvarno nisam insistirao na tome, oni su mene zvali na te sastanke."

Vidi opis "Rekao je 'Nedice, šta ima?', to su mu uvalili": Nedović otkrio kako je otišao iz Crvene zvezde Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Kurir/ Petar Aleksić Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 10 10 / 10

Nedović tvrdi da je Crvena zvezda u veoma kratkom roku mijenjala mišljenje oko njegovog ostanka u timu - nakon što mu je predočeno da će biti u ekipi naredne sezone, situacija se promijenila i on je napustio klub u kojem je svojevremeno počeo seniorsku karijeru.

"Poslije poraza od Žalgirisa sve su otkazali, da bih se nakon mojih 26 poena protiv Igokee sa Željkom Drčelićem dogovorio za dva minuta. Pokazali su mi novu teretanu, rekli da je to moj novi dom... I poslije mjesec dana - u drugom pravcu. A imali su priliku da se raziđemo kao ljudi, ipak imam i ja porodicu. Želim da razmišljam malo unaprijed, pregovarao sam sa dva kluba i sve ostavio zbog Zvezdinog ugovora", otkrio je Nemanja Nedović.

Srpski košarkaš je prethodnu sezonu proveo na pozajmici u Monaku, a sa Crvenom zvezdom ima ugovor za još godinu dana. Ipak, jasno je da neće nositi crveno-bijeli dres u narednoj sezoni, pa ovih dana ponovo traži klub za sebe. Tokom karijere Nedović je igrao za Crvenu zvezdu, Lijetuvos Ritas, Golden Stejt, Valensiju, Unikahu, Olimpiju iz Milana, Panatinaikos, ponovo Crvenu zvezdu i već pomenuti Monako. Sa reprezentacijom Srbije osvojio je srebrne medalje na Evropskom prvenstvu, Mundobaksetu i Olimpijskim igrama.