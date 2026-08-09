Reprezentativac Srbije precrtan u klubu: Trenira sam, niko ga ne zove kada su utakmice

Vezni fudbaler Ivan Ilić nije u planovima Torina, a reprezentativac Srbije bi zbog toga morao da promijeni sredinu ovog ljeta.

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Srpski fudbaler Ivan Ilić precrtan je u ekipi Torina, koja na njega više uopšte ne računa. On ovih dana trenira sam, odvojeno od ostatka tima, a trener Ignasio Abate ne zove ga ni kada "Bikovi" igraju pripremne utakmice pred novu sezonu. Sve ukazuje na to da je rastanak italijanskog kluba i srpskog fudbalera veoma blizu.

Italijanski mediji prenose da razlog za ovako zategnute odnose nije disciplina srpskog fudbalera, već ono što on prikazuje na treninzima. Abate i klupski čelnici nezadovoljni su energijom i zalaganjem veznog fudbalera. Smatra se da on ne radi dovoljno kako bi se nametnuo za mjesto u timu, zbog čega je i udaljen od ostatke ekipe.

Ovo nije prvi put da Torino "sklanja" Ilića, ali vjerovatno jeste posljednji pokušaj da ga na taj način opomenu. Srpskom fudbaleru ugovor ističe 2027. godine, pa je ovo ljeto poslednja prilika da Italijani dobiju novac za transfer veznog fudbalera koji je svojevremeno plaćen oko 16 miliona evra. Taj novac neće moći da izvuku, posebno jer je prethodna sezona obilježena povredama Ilića.

Ilić je ponikao u niškim klubovima Filip Filipović i Real, a zatim je kao omladinac stigao u Crvenu zvezdu. Debitovao je za seniorski tim crveno-bijelih, ali je ubrzo prodat Mančester sitiju - u paketu sa svojim bratom Lukom. Kasnije se u srpski fudbal vraćao kao pozajmljeni fudbal, a nosio je dres Zemuna, da bi preko pozajmice u Bredi stigao do Italije gdje je prvo igrao za Veronu i kasnije Torino.

Za sada nije poznato gdje bi Ilić mogao da nastavi karijeru. Prethodnih godina za njega su se interesovali najveći ruski klubovi, bili su spremni da plate čak i veliko obeštećenje, ali je pitanje da li Ivan Ilić želi karijeru da nastavi u zemlji koja je i dalje fudbalski izolovana od ostatka svijeta. Možda bi ostanak u Seriji A bio bolja opcija za fudbalera koji tek treba da odigra najbolje sezone u životu.

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