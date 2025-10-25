Nišlija Ivan Ilić koji se kod Dragana Stojkovića Piksija izborio za mjesto u nacionalnom timu je na izlaznim vratima Torina. Ali gdje ide?

Ivana Ilića u zadnje vrijeme nije bilo u reprezentaciji Srbije jer 24-godišnji vezista nije u prvom planu u timu Torina. Ipak, ako Marko Baroni ne želi da ga stavi u prvi tim, ima trenera koji jedva čekaju.

Jedan od njih je Mauricio Sari koji želi da vidi centralnog vezistu u svom Laciju već u januaru, javlja "Il Mesađero". Ilić koji je odigrao samo tri meča za "bikove" ove sezone jedva čeka da pobjegne iz kluba, jer je vidio da kod Baronea neće imati minute.

Srbin odbija transfer od 20.000.000 evra: U klubu panika, hoće što prije da se riješe Piksijevog miljenika

Ipak problem prave ruski klubovi. Spartak i Zenit žele Ilića, ali on nema namjeru da ide na istok. Torino hoće da ga natjera da prihvati 3.500.000 evra plate i ode u Santk Petersburg kako bi sam klub dobio 20.000.000 evra odštete.

Torino je od Verone kupio Ilića za 16.500.000, a prije toga je Ilić igrao u Zemunu, Crvenoj zvezdi i Mančester sitiju. Rođeni Nišlija ima 23 nastupa za Srbiju, a njegov brat Luka je trenutno fudbaler Ovijeda.