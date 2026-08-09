Stiže pojačanje iz Poljske: Bivši centar Igokee m:tel novo lice u dresu Budućnosti

Srpski košarkaš Stefan Đorđević novi je igrač Budućnosti iz Podgorice, saopštio je crnogorski klub.

Izvor: pedja milosavljevic/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Đorđević igra na poziciji centra, a prošle sezone nastupao je za Šljonsk iz Vroclava.

Prošle sezone je u poljskom prvenstvu prosečno bilježio 11,9 poena i 4,3 skoka po utakmici, uz šut iz igre od 67,2 odsto.

Sa ekipom Budućnosti srpski centar je potpisao dvogodišnji ugovor.

Karijeru je počeo u Crvenoj zvezdi, a zatim je bio član FMP-a, Vršca, Igokee, Đirone i Arke iz Gdinje, u čijem dresu je bio proglašen za najboljeg skakača poljskog prvenstva sa 8,9 uhvaćenih lopti po meču u sezoni 2024/25.

Budućnost će pored Evrokupa ove sezone igrati u Grupi A ABA lige sa ekipama Crvene zvezde, FMP-a, Borca iz Čačka, Cedevita Olimpije, Cibone, Širokog, Igokee, Krke i Slovana iz Bratislave.

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