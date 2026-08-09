Bizarno: Igrač ispucao loptu van terena i izazvao saobraćajnu nesreću!?

Nevjerovatan snimak dolazi iz Urugvaja...

Izvor: Screenshot

Urugvaj Montevideo i Pajsandu odigrali su ovog vikenda meč u okviru tamošnjeg drugoligaškog ranga. Utakmica je završena trijumfom domaće ekipe rezultatom 1:0, ali je konačan ishod pao u drugi plan zbog bizarnog incidenta koji se dogodio u 25. minutu...

Nakon jednog kornera za domaćina, ekipa Pajsandua otklonila je opasnost ispred svog gola i krenula u napad. Jedan od defanzivaca Urugvaja Montevideo, u želji da spriječi razvitak kontre, ispucao je loptu van granica terena i – izazvao saobraćajnu nesreću!

Lopta je završila na obližnjoj ulici pored terena. Nekolicina automobila uspjela je da zakoči na vrijeme i izbjegne neočekivanu prepreku, ali vozač jednog od automobila nije uspio da reaguje pravovremeno, udarivši u vozilo ispred sebe. Povrijeđenih nije bilo, ali je pričinjena manja materijalna šteta.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Cosas del paisito! Durante a partida entre Montevideo contra Paysandú pela segunda divisão do campeonato uruguaio, um zagueiro espanou a bola pra fora do estádio e acabou causando um acidente de trânsitopic.twitter.com/psMivklSKv — O Bairrista (@O_Bairrista)August 9, 2026

(mondo.ba, D. Šutvić)

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