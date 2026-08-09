Andrej Bjelić se oprostio od Real Madrida i praktično najavio dolazak u Crvenu zvezdu.

Izvor: MN PRESS

KK Crvena zvezda je "dodala gas" ove nedjelje i angažovala je Nika Vejlera-Baba iz Asvela, kao kapitalno pojačanje u ovom prelaznom roku, dok je još jedan košarkaš pred potpisom. U pitanju je mladi Andrej Bjelić koga bi klub sa Malog Kalemegdana trebalo da predstavi svaki čas, a u prilog tome ide i njegova oproštajna poruka na rastanku s Real Madridom.

"Danas je zatvorena jedna etapa koju ću zauvijek pamtiti sa dosta ljubavi. Prije tri godine sam došao u Real Madrid sa samo 15 godina i nisam mogao ni da zamislim šta ću da doživim. Od malih nogu sam maštao da jednog dana obučem ovaj dres, sada kada sam imao priliku da predstavljam ovaj klub, to je nešto veoma posebno za mene", napisao je Andrej Bjelić na španskom jeziku na svom Instagramu.

Izvor: MN PRESS

"Tokom ove tri godine sam doživio momente koji su mi pomogli da sazrim, učim i da uživam dosta. Pamtiću svaki trening, svaku utakmicu, svako iskustvo i posebno sve osobe koje su pomogle da ova etapa bude tako posebna. Hvala svim trenerima, ljudima iz kluba i saigračima koji su bili uz mene na ovom putu. Svaki od njih je ostavio neku uspomenu koju ću zauvijek pamtiti".

"Posebno hvala mojoj familiji koja je bila uz mene i podržavala me u lijepim i u onim teškim momentima, hvala im što su bili uz mene uz svaki korak. Naprijed, Madrid!", zaključio je Bjelić.

Ko je Andrej Bjelić?

Vidi opis "Danas je zatvorena etapa": Crvena zvezda dovela i igrača Real Madrida Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

U pitanju je mladi košarkaš koji je rođen 17. marta 2008. godine u Čačku. Igra na poziciji beka-šutera i visok je 193 centimetra, a već tri godine je bio u Real Madridu gdje se probio kroz njegov "omladinski pogon". Ipak, kako Real Madrid još nije imao prostora da ga pusti u prvi tim, Bjelić je počeo da traži sredinu u kojoj bi mogao da nastavi svoj razvoj - i stigao je poziv Crvene zvezde i Žalgirisa, između čega mu nije bilo teško da se odluči.

Andrej Bjelić je ovog ljeta igrao za Srbiju na U-18 Evropskom prvenstvu i prosječno postizao 12,4 poena, a prethodnih godina igrao je i na EP u U-16 konkurenciji i osvojio bronzu na tom turniru 2024.

Koga je još Zvezda dovela?

Zvezda je ovog leta dovela Krisa Džounsa, Davida Kramera, Patrika Boldvina, Džonatana Motlija, Vojina Medarevića iNika Vajlera-Beba. Tu je i Nikola Đurišić koji je stigao tokom proljeća. Bilo je dosta odlazaka iz tima, klub su napustili Donatas Motiejunas, Ajzeja Kenan, Hasijel Rivero, Uroš Plavšić i Kodi Miler-Mekintajer. Čeka se još konačna odluka oko Džoela Bolomboja kome je ugovor istekao, dok je Ognjen Radošić otišao na pozajmicu.

Djeluje da je tim gotovo kompletiran, posebno kada potpiše mladi Andrej Bjelić, dok se čeka takođe rasplet oko Nikole Kalinića koji je blizu odlaska u Španiju.

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