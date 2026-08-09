Dva najzvučnija pojačanja Crvene zvezde traže svoje pozicije i na prekretnicama su karijere. Šta to znači za tim crveno-bijelih za novu sezonu?

Izvor: MN Press/X/Printscreen/ UnicajaCB

Djelovalo je da je Crvena zvezda odavno završila posao oko sastava svog tima, ali stalno nas iznenađuje tim sa Malog Kalemegdana. Sada je ozvaničeno dovođenje Nika Vejlera Baba i vidjećemo da li će to biti sve.

Trenutno Crvena zvezda ima 18 seniora pod ugovorom, a ako na to dodamo juniore koji su dobijali šansu poput Ognjena Simjanovskog i Alekseja Nedeljkovića, jasno je da brojčano ima dovoljno igrača. Ipak, posao nije gotov.

Ko je stigao, ko otišao?

Vidi opis Da li je tim Crvene zvezde kompletiran? Evo šta se dešava sa Kampacom i Kalinićem poslije transfer bombe Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

Još u toku prošle sezone otišli su Jago dos Santos i Domantas Motiejunas, a kada se završila sezona istekao je ugovor povrijeđenom Ajzei Kenanu. Najbitniji igrač koji je otišao iz kluba je Kodi Miler-Mekintajer, a osim toga Zvezda je na pozajmicu poslala mladog Ognjena Radošića, dok su iskusni centri Hasijel Rivero i Džoel Bolomboj napustili klub takođe.

To vjerovatno nije kraj pošto Nemanja Nedović ima ugovor na još godinu dana sa Crvenom zvezdom ali nije u planovima ekipe, dok se govori i o tome da će Nikola Kalinić u Španiju.

Što se tiče pojačanja, njih je bilo napretek. Stigli su Kris Džouns, David Kramer, Patrik Boldvin junuor, Vojin Medarević i Džonatan Motli uz sada Vejlera Baba.

Šta ovo znači za Kalinića i Kampaca?

Vidi opis Da li je tim Crvene zvezde kompletiran? Evo šta se dešava sa Kampacom i Kalinićem poslije transfer bombe Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN Pess Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 8 8 / 8

Sanjali su navijači Crvene zvezde Fakunda Kampaca u svom timu, a to bi moglo da padne u vodu sa ovim transferom. Nik Vejler Bab je prošle godine isproban kao plej u Efesu i imao je 4,8 asistencija po meču, pa bi mogao i u Beogradu da dijeli minute na toj poziciji sa Krisom Džounsom i Stefanom Miljenovićem. Sa druge strane, ako bude korišćen na svojim tradicionalnim mjestima beka i krila to bi opet značilo siguran odlazak i Nedovića i Kalinića iz kluba.

Kako sada izgleda Zvezda?

To je veliko pitanje, prije svega zbog dva pojačanja - Patrika Boldvina i sada dovedenog Vejlera Baba. Dok je Boldvin sa jedne strane ušao u NBA kao bek, pa onda naglo izrastao i sada sa 208 centimetara visine traži poziciju, Nijemac je takođe na raskrsnici u karijeri.

Boldvin je tokom NCAA karijere igrao beka, pa je prebacivan postepeno na krilo i krilnog centra. Vidjećemo da li će igrati na pozicijama 3, 4 ili 5 u Zvezdi. Od toga će zavisiti takođe minutaža Dejana Davidovca i Vojina Medarevića naredne sezone.

Sa strane Nika Vejlera Baba ako se planira kao plejmejker djeluje da je tim skockan na spoljnim pozicijama. Ukoliko pak planira da ga koristi na mjestu beka i krila Ibon Navaro - fali bar jedan plej Zvezdi. A svi znamo da bi navijači voljeli da je to slučaj i da taj jedan plej bude - Fakundo Kampaco. Prelazni rok traje još dugo, vidjećemo hoće li nas Zvezda iznenaditi.