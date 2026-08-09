Jedan od najboljih defanzivaca evropske košarke Tomas Vokap na meti je Dubaija, nakon što je tom timu Crvena zvezda "ukrala" Nika Vejler-Baba.

Izvor: MN Press/EK/Eurokinissi Sports

Crvena zvezda je u nedjelju ozvaničila dolazak Nika Vejler-Baba, američkog košarkaša sa njemačkim pasošem i tako praktično kompletirala spoljnu liniju za predstojeću sezonu. Vejler-Bab stiže u Beograd nakon što je prije nekoliko nedjelja potpisao ugovor sa Asvelom, ali francuski tim je u međuvremenu morao da smanji troškove i odrekne se najvećih zvijezda.

Znalo se već danima da Vejler-Bab traži novu destinaciju, a u jednom trenutku činilo se da će Dubai uspjeti da obezbijedi njegov potpis. Pošto u tome nisu uspjeli, iako im je njemački reprezentativac bio na radaru, čelnici Dubaija okrenuli su se drugim rješenjima. Navodno, očekuje se da tim iz Ujedinjenih Arapskih emirata ozvaniči dolazak Tomasa Vokapa koji je ovog ljeta završio dugogodišnju saradnju sa Olimpijakosom.

Vidi opis Dubai hitno reaguje zbog Crvene zvezde: Odmah dovode pojačanje, osvajača Evrolige Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

Amerikanac koji igra za reprezentaciju Grčke završio je petogodišnji mandat u Pireju i sada je slobodan u izboru nove sredine, a Dubai bi mogao da bude naredna destinacija. Vokap je već godinama poznat kao jedan od najboljih defanzivaca Evrolige, a Dubai smatra da im je baš igrač tog profila potreban - uostalom, zato su i bili zainteresovani da uzmu Nika Vejler-Baba, čak i kada je on potpisao za Asvel.

Tako bi dolazak američkog košarkaša sa njemačkim pasošem u Crvenu zvezdu mogao da pokrene novu transfer sagu u Evroligi. Dogovor Dubaija i Vokapa bio bi važan jer bi još jednom pokazao ambicije ovog tima u evropskoj košarci. Do sada je stiglo sedam novih košarkaša, a sačuvana je i okosnica tima iz prethodne sezone, pa je igrački kadar jedan od najvećih u Evroligi. Čeka se samo da novi trener Ćavi Paskval uklopi sve igrače koje ima na raspolaganju.

Ko će igrati za Dubai?

Bekovsku liniju tima čine Eli Okobo, Mekinli Rajt, Džana Musa, Devion Minc i Klmene Prepelič, a tu je i Kosta Kondić - momak koji je svojevremeno želio da igra za Srbiju i zbog toga odbijao pozive BiH. Na poziciji tri igraju Dvejn Bejkon, Džerod Blosomgejm, Džastin Anderson, Avudu Abas i Nemanja Dangubić, dok su centri Tornike Šengelija, Filip Petrušev, Davis Bertans, Mfiondu Kabengele, Mamadi Dijakite, Mam Žaite i Kenan Kamenjaš.

Klub su tokom ljeta napustili Nejt Mejson (Zenit), Bugi Elis (Huventud), Taran Arsmotrong (Tasmanija), Met Rajan (Rim), Bruno Kaboklo (bez kluba), Aleksa Avramović (Bahčešehir), Kevin Kokila (Virtus) i Janik Krag (Huventud). Očekuje se da još nekoliko igrača napusti ekipu, jer Dubai i prije eventualnog dolaska Vokapa ima 18 igrača u timu.