logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Rukometni savez Srbije je prošlost: Promijenjen statut, ime i vizuelni identitet

Rukometni savez Srbije je prošlost: Promijenjen statut, ime i vizuelni identitet

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Rukometni savez Srbije promijenio je ime u Srpski rukometni savez.

Rukometni savez Srbije promijenio ime Izvor: MN PRESS

Na sjednici Skupštine Rukometnog saveza Srbije usvojen je novi Statut, a najveća promjena je da je Savez promijenio naziv u Srpski rukometni savez i da je dobio novi grb. Generalni sekretar Ivan Milivojević obrazložio je promjene u vrhu nacionalne organizacije.

"Rukometni savez Srbije od sada će nositi ime Srpski rukometni savez i ponosno se može reći da je dobio ime koje jasno definiše pripadnost naciji koju predstavlja. Ovim je nacionalna rukometna organizacija dobila naziv koji jasnije ističe pripadnost srpskom sportu, kao i mjesto koje rukomet ima u našem nacionalnom i sportskom identitetu

Novi Statut usvojen je, takođe, zbog usaglašavanja sa Zakonom o sportu, ali i radi jasnijeg uređenja rada Saveza u narednom periodu. Usvajanje novog Statuta, promjena naziva i novi grb predstavljaju važan korak u daljem organizacionom jačanju Saveza. Ove odluke temelje srpskog rukometna postavljaju u savremeniji, precizniji i snažniji okvir", zaključio je Milivojević.

Pogledajte kako će od sada izgledati novi vizuelni identitet srpskog rukometa: 

Izvor: RSS

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rukomet Rukometni savez Srbije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC