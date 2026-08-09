Rukometni savez Srbije je prošlost: Promijenjen statut, ime i vizuelni identitet

Rukometni savez Srbije promijenio je ime u Srpski rukometni savez.

Izvor: MN PRESS

Na sjednici Skupštine Rukometnog saveza Srbije usvojen je novi Statut, a najveća promjena je da je Savez promijenio naziv u Srpski rukometni savez i da je dobio novi grb. Generalni sekretar Ivan Milivojević obrazložio je promjene u vrhu nacionalne organizacije.

"Rukometni savez Srbije od sada će nositi ime Srpski rukometni savez i ponosno se može reći da je dobio ime koje jasno definiše pripadnost naciji koju predstavlja. Ovim je nacionalna rukometna organizacija dobila naziv koji jasnije ističe pripadnost srpskom sportu, kao i mjesto koje rukomet ima u našem nacionalnom i sportskom identitetu

Novi Statut usvojen je, takođe, zbog usaglašavanja sa Zakonom o sportu, ali i radi jasnijeg uređenja rada Saveza u narednom periodu. Usvajanje novog Statuta, promjena naziva i novi grb predstavljaju važan korak u daljem organizacionom jačanju Saveza. Ove odluke temelje srpskog rukometna postavljaju u savremeniji, precizniji i snažniji okvir", zaključio je Milivojević.

Pogledajte kako će od sada izgledati novi vizuelni identitet srpskog rukometa:

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