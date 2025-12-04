Srpski savez se hitno oglasio: "Drastično smo oštećeni, pisali smo Svjetskoj federaciji"

Rukometni savez Srbije se oglasio poslije dramatične završnice meča Srbija - Farska Ostrva i tvrdi da je srpski tim drastično oštećen u završnici

Rukovodstvo Rukometnog saveza Srbije uputilo je protestnu notu Svjetskoj rukometnoj federaciji i Komisiji za suđenje. U srpskom Savezu smatraju da su srpske reprezentativke oštećene u posljednjem napadu meča protiv Farskih Ostrva, pri vođstvu od gola razlike, kada je Jovani Jovović oduzeta lopta zbog neaktivnosti. Ta odluka je direktno uticala na konačan rezultat, jer je uslijedio napad Farskih Ostrva, sedmerac i gol za konačan - nereijšen rezultat.

"Srbija je drastično oštećena", naslov je saopštenja poslije meča.

"Poslije detaljnije analize utakmice između Srbije i Farskih Ostrva, a najviše zbog svih čudnih odluka sudijskog para iz Argentine, srpska kuća rukometa je zatražila hitnu ekspertizu pomenutog meča. Na kraju je ustanovljeno da su arbitri direktno uticali na krajnji rezultat pošto su grubo povrijedili pravila rukometne igre.

Žalba se prije svega odnosi na dosuđen pasivan napad Jovani Jovović u posljednjim trenucima utakmice, kao i činjenicu da su neosnovano istoj igračici dodijelili crveni karton za opstrukciju igre koja, utvrđenom analizom, nije ni postojala", piše u saopštenju.

"Sudije direktno uticale na rezultat"

Generalni sekretar Rukometnog saveza Srbije Ivan Milivojević je komentarisao žalbu:

"Poslije analize koju smo izvršili, uputili smo protestnu notu IHF-u na suđenje argentinskog para, Garsija i Paolantoni. Odluke koje su donijele u posljednjih 30 sekundi meča direktno su uticale na rezultat, a odluke koje su donijele potencijalno mogu da budu važne i za krajnji plasman naše reprezentacije i odlazak u četvrtfinale. Pred nama je posljednje kolo i očekujemo da se ovakve greške više ne ponavljaju", rekao je Ivan Milivojević.

Pogledajte posljednji napad Srbije: