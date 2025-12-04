"Tužna sam jer smo ovako odigrale": Poruka kapitena Srbije poslije bolne drame srpske reprezentacije

Katarina Krpež-Šlezak govorila je poslije nevjerovatnog kiksa reprezentacije Srbije protiv Farskih Ostrva i remija koji je morao biti pobjeda.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Srbija je odigrala neriješeno protiv Farskih Ostrva na Svjetskom prvenstvu, a ispušteni trijumf boliće kao poraz. U pokušaju da uštedi vrijeme, Jovana Jovović prekršila je pravilo u završnici utakmice zadržavajući loptu. Povrh toga je i ometala protivnice pri izvođenju, pa je kažnjena isključnjem, a Srbija sedmercem, koji je efikasna Faranka Jana Mitun iskoristila da postavi konačnih - 31:31.

Rukometašica Srbije Katarina Krpež-Šlezak rekla je poslije meča da ovo nije bio dobar nastup srpske reprezentacije.

"Cijela utakmica nije bila dobra za nas, jeste u nekim momentima, ali nije bio naš najbolji meč. Nismo imali fokus, koncentraciju, pravili smo nedopustive greške za ovaj turnir. Tužna sam zato što smo odigrale ovako jako važnu utakmicu za nas, ali izvući ćemo pouke iz ovoga i okrenuti se sljedećoj utakmici", kazala je ona.

Pred Srbijom je meč protiv Crne Gore u subotu od 15.30 časova.

"Imamo još šansi koliko znam, ali ako budemo igrali kao danas, nećemo imati šansu. Moramo da igramo bolje u odbrani i napadu, pametnije, nadam se da ćemo biti bolje u sljedećoj utakmici."

Bila je upitana i da komentariše narednog rivala.

"Prijateljice smo, poznajemo se dugo, biće dobar meč, biće jako teško, ali moramo da se fokusiramo na sebe i da budemo jako koncentrisani da se ne događaju greške kao danas", kazala je Krpež-Šlezak.