Brazilac se ugojio 22 kilograma za 10 dana: Fanovima kratko objasnio kako je to moguće

UFC borac iz Brazila Melkvizajel Kosta otkrio je da je dostigao nevjerovatnu kilažu za vrlo kratak period
UFC borac iz Brazila Melkvizajel Kosta (29) sa fanovima na društvenim mrežama podijelio je vijesti o svojoj kilaži. Tačnije, ovaj sportista je za svega desetak dana nakon borbe uspio da doda više od 20 kilograma i uz sve to našalio se na svoj račun.
Kosta je u ring izašao 12. decembra, a već desetak dana kasnije na mrežama je podijelio informaciju da je sa 66 kilograma stigao na 87. Prethodno je Brazilac nokautom pobijedio Morgana Šarjea i tako osigurao status borca koji je vrlo opasan rival - vezao je četiri pobjede, pa će biti vrlo zanimljivo gledati ga i u 2026.
A onda... svega desetak dana kasnije na mrežama ja objavio trenutak mjerenja, a vaga je pokazala da sada ima 87,6 kilograma. Dakle, ugojio se 22 kilograma od 12. decembra, pa je uz to dodao zanimljiv opis: "Volim hranu", napisao je Brazilac i tako objasnio kako je moguće dostići ovoliku kilažu za kratko vrijeme.
Naravno, nije riječ o bilo kakvoj anomaliji, u životu MMA boraca to je vrlo čest slučaj. Tokom priprema za predstojeće mečeve dodavanje kilaže, a potom pretvaranje iste u mišiće i masu su redovan proces. Tako je i Brazilac riješio da se pohvali početkom novih priprema.