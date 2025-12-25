logo
© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Brazilac se ugojio 22 kilograma za 10 dana: Fanovima kratko objasnio kako je to moguće

Brazilac se ugojio 22 kilograma za 10 dana: Fanovima kratko objasnio kako je to moguće

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

UFC borac iz Brazila Melkvizajel Kosta otkrio je da je dostigao nevjerovatnu kilažu za vrlo kratak period

Melkvizajel Kosta se ugojio 22 kilograma za 10 dana Izvor: PxImages, Px Images / Alamy / Profimedia, Screenshot/Instagram/@melk_cauthymma

UFC borac iz Brazila Melkvizajel Kosta (29) sa fanovima na društvenim mrežama podijelio je vijesti o svojoj kilaži. Tačnije, ovaj sportista je za svega desetak dana nakon borbe uspio da doda više od 20 kilograma i uz sve to našalio se na svoj račun.

Kosta je u ring izašao 12. decembra, a već desetak dana kasnije na mrežama je podijelio informaciju da je sa 66 kilograma stigao na 87. Prethodno je Brazilac nokautom pobijedio Morgana Šarjea i tako osigurao status borca koji je vrlo opasan rival - vezao je četiri pobjede, pa će biti vrlo zanimljivo gledati ga i u 2026.

A onda... svega desetak dana kasnije na mrežama ja objavio trenutak mjerenja, a vaga je pokazala da sada ima 87,6 kilograma. Dakle, ugojio se 22 kilograma od 12. decembra, pa je uz to dodao zanimljiv opis: "Volim hranu", napisao je Brazilac i tako objasnio kako je moguće dostići ovoliku kilažu za kratko vrijeme.

Naravno, nije riječ o bilo kakvoj anomaliji, u životu MMA boraca to je vrlo čest slučaj. Tokom priprema za predstojeće mečeve dodavanje kilaže, a potom pretvaranje iste u mišiće i masu su redovan proces. Tako je i Brazilac riješio da se pohvali početkom novih priprema.

Tagovi

UFC

