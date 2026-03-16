Džabari Parker se radovao protiv bivšeg kluba: Reda pobjede u Španiji, pala je i Barselona

Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Džabari Parker je sa Huventudom pobijedio Barselonu u ACB ligi.

Džabari Parker se radovao protiv Barselone, svog nekadašnjeg tima. Sa Huventudom je upisao pobjedu u Badaloni u okviru ACB lige - 84:72. Heroj pobjede je svakako Riki Rubio, ali je i pozajmljeni košarkaš Partizana imao važnu ulogu u svemu tome.

Rubio je bio iks faktor i pokazao zašto je bio i u NBA ligi (17 poena, 4 skoka, 4 asistencije), uz Kamerona Hanta (17, 4sk) i Ante Tomića (14, 8sk, 54as). Parker je za 29 minuta na parketu dao sedam poena (1/5 za tri), uz 7 skokova i dvije asistencije.

U dresu tima iz Badalone Parker je odigrao tri meča do sada i upisao je tri pobjede. Huventud je trenutno na sedmom mjestu sa skorom 14-8, Barselona je treća sa 15-7. Osam timova ide u plej-of ACB lige.

Možda će vas zanimati

