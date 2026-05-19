Granit Džaka predvodi Švajcarsku protiv "zmajeva" na Svjetskom prvenstvu

Autor Nebojša Šatara
Reprezentacija Švajcarske objavila je spisak igrača koji će braniti boje zemlje ne Mundijalu 2026.

Spisak Švajcarske za Svjetsko prvenstvo Izvor: JOERAN STEINSIEK / imago sportfotodienst / Profimedia

Spisak reprezentacije Švajcarske za Svjetsko prvenstvo, koji je sastavio selektor Murat Jakin, sada je i zvanično kompletiran, bez većih iznenađenja. Na spisku je, kako se očekivalo i iskusni Granit Džaka, a uz njega i fudbaler Milana Ardon Jašari.

Iako je dio spiska već u nedjelju procurio u javnost preko medija, Švajcarski fudbalski savez je u narednim danima postupno potvrdio sve pozive. Konačna lista ne donosi velike promjene u odnosu na prethodne najave. Okupljanje reprezentacije zakazano je za 25. maj, a Švajcarsku prije puta u SAD očekuje i prijateljski meč protiv Jordana 31. maja u Sent Galenu. Nakon toga tim putuje na Svjetsko prvenstvo koje počinje 11. juna.

Spisak reprezentacije Švajcarske posebno je važan i za Bosnu i Hercegovinu koje će se u grupi naći baš sa ovim nacionalnim timom, kao i sa Kanadom i Katarom.

Spisak Švajcarske

  • Golmani: Gregor Kobel (Borusija Dortmund), Ivon Mvogo (Lorjen), Marvin Keler (Jang Bojs)
  • Odbrana: Manuel Akanji (Inter), Miro Muim (Hamburg), Luka Jakez (Štutgart), Rikardo Rodrigez (Real batis), Niko Elvedi (Borusija Menhengladbah), Silvan Vidmer (Majnc), Orele Amenda (Ajntraht), Eraj Komert (Valensija)
  • Vezni red i napad: Ardon Jašari (Milan), Kristijan Fašnat (Jang Bojs), Denis Zakaria Monako), Fabian Rider (Augzburg), Granit Džaka (Sanderlend), Noa Okafor (Lids), Johan Manzambi (Frejburg), Ruben Vargas (Sevilja), Džibril Sou (Sevilja), Dan Ndoje (Notingem), Mišel Ebišer (Piza), Bril Embolo (Stad Ren), Remo Freuler (Bolonja), Zeki Amduni (Barnli), Cedrik Iten (Fortuna)

