Borac i Radnik jure osmi trofej Kupa Republike Srpske!

Nakon duela Borca i Radnika jedna ekipa ispisaće istoriju u najmasovnijem takmičenju Republike Srpske.

Izvor: Promo/FSRS

Fudbaleri Boraca i Radnika sastaće se u utorak od 19 časova u Doboju u finalu Kupa Republike Srpske "Dr Milan Jelić".

Biće to duel dvije najtrofejnije ekipe u ovom takmičenju, pošto su i Banjalučani i Bijeljinci dizali pehar po sedam puta, a nakon sutrašnjeg meča jedna ekipe ispisaće istoriju.

Borac neće moći da računa na nekolicinu povrijeđenih igrača, Stefana Savića, Miloša Jojića, Nemanja Jakšića i Omara Sijarića.

"Želimo da odbranimo trofej. Čeka nas kvalitetan protivnik koji je tokom sezone pokazao snagu. Jeste kraj sezone, ekipa je više psihički nego fizički umorna, ali smo pokazali karakter u posljednjim mečevima tako da vjerujem u svoje momke", rekao je trener Borca Vinko Marinović.

Kapiten crveno-plavih Srđan Grahovac vjeruje u osvajanje trofeja.

"Čast nam je što smo u finalu i želimo da sezonu u kojoj slavimo vijek postojanja krunišemo sa još jednim trofejom, ali nam neće biti lako. Imamo veliki motiv. A ne treba zaboraviti da u dosadašnjem dijelu takmičenja nismo primili ni gol", istakao je Grahovac.

Juniorsko finale Prije duela Borca i Radnika od 16,30 časova biće odigrano i finale omladinskog Kupa Republike Srpske u kojem će se sastati Borac i trebinjski Leotar.

Borac i Radnik u samo četiri dana dva puta će se sastati pošto će u subotu odigrati meč 35. kola Premijer lige BIH. Taj prvenstveni meč ima veći značaj za Bijeljince koji se bore za opstanak, ali imaju motiva i žele pehar Kupa Republike Srpske.

"Borac je favorit, ali svakako ćemo pružiti maksimum da osvojimo Kup. U napornom smo ritmu, jer će nam ovo biti osma utakmica u posljednja 24 dana, ali sam siguran da će ko god izađe na teren pružiti maksimum. Finala se dobijaju motivacijom i sa manje grešaka. Moramo razmišljati i o suboti, tako da ćemo vidjeti na koje igrače možemo računati", rekao je trener Radnika Duško Vranešević.

On neće moći da računa na Njegoša Kupusovića, Tina Blaža Lauša, Slavišu Radovića, Bartola Markovinu i Nikolu Đurića, dok su neizvjesni Mohamed Gorzi i Sami Faraž.

„Motivacije nam ne manjka, a Radnik je kroz istoriju pokazao da zna osvajati kupove. Svjesni smo da nas očekuje duel protiv šampiona, ali se moramo nadati iznenađenju“, rekao je kapiten Radnika Danilo Teodorović.