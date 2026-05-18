Vaha o haosu na Bužoaru: Moja dužnost je bila da ih spriječim, znao sam da me neće napasti!

Vahid Halilhodžić ispričao šta se dešavalo na Bužoaru kada su maskirani navijači nanta uletjeli na teren.

Izvor: Sebastien Salom-Gomis / AFP / Profimedia

Oproštaj Vahida Halilhodžića od Nanta, koji je ujedno značio i kraj njegove trenerske karijere nije bio ni blizu onoga kakav se očekivao.

Bh. stručnjak nije uspio da spasi posrnulog velikana ispadanja iz Lige 1, a iako je pred posljednji meč sezone dočekan ovacijama dok je izlazio na teren sa svojim sinom i unucima, vrlo brzo sve se pretvorilo u haos.

Duel Nanta i Tuluza prekinut je poslije samo dvadesetak minuta nakon što su domaći navijači probili ogradu i uletjeli na teren nezadovoljni vođenjem kluba i situacijom u kojoj se "kanarinci nalaze".

Dok su maskirani huligani hrlili ka centru jedan od rijetkih, praktično jedini koji je pokušao da ih zaustavi bio je Halilhodžić. Njihov upad iznervirao je bh. stručnjaka koji se žestoko raspravljao s njima, a fizički sukob je spriječio jedan od radnika obezbjeđenja.

Ligue 1'de küme düşmesi daha önceden kesinleşen Nantes taraftarı, Toulouse maçında sahaya girdi ve maçın durmasına neden oldu.

Nantes teknik direktörü Vahid Halilhodzic, sahaya giren taraftarlarla kavga etti.

Popularni Vaha ispričao je za francuske medije šta se sve dešavalo na terenu Bužoara.

"Znao sam da se pominjalo da će biti upada na teren, ali nisam vjerovao da će se to zaista desiti. Kada sam vidio momke kako treče na teren pokušao sam da zaustavim to ludilo, kao Vahid da ih zaustavim jer znao sam šta će to značiti za Nant i da bi moglo biti ozbiljnih posljedica poput zatvaranja tribinam oduzimanja bodova naredne sezone, a znamo da je nant već u teškoj poziciji", rekao je Halilhodžić.

"Nesvjesno sam krenuo ka njima, govorio sam im 'ne, ovo nije u redu, nikako nije u redu za Nant'. A oni su mi govorili 'pusti nas da radimo ovo Vahide'. Bili su maskirani i odlučni. Momak iz našeg obezbjeđenja me držao, bio je malo krupniji od mene. Tražio sam da me pusti, bila je moja dužnost da zaustavim ludilo, to je jače od mene", dodao je bh. stručnjak.

Vahid : je connais la guerre c'est rien ça

On je rekao da se nije brinuo da bi mu huligani mogli nauditi.

"Znao sam da oni ne bi mogli da napadnu nakon prijema koji sam dobio u Nantu i koji me duboko dirnuo. Pokušao sam da ih zaustavim, ali nisam uspio“, zaključio je Halilhodžić.

Francuska ministarka sporta Marina Ferari hitno je reagovala i osudila incidente.

"Scene nasilja koje su se dogodile prije nekoliko minuta tokom utakmice Nant - Tuluz neprihvatljive su i nemaju apsolutno nikakvo mjesto ni u sportu, ni u našoj republici. Najoštrije osuđujem ovakvo ponašanje i pružam podršku igračima, kao i navijačima koji su došli da ovaj trenutak dožive u miru. Konačna odluka o prekidu utakmice bila je neophodna. Ovakvi incidenti ne mogu se tolerisati. Želim da pohvalim brzu reakciju redara i policijskih snaga. Svi će morati da preuzmu odgovornost kako bi počinioci ovog nasilja bili identifikovani i najstrože kažnjeni“.