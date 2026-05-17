Haos na Halilhodžićevom oproštaju! Vaha dočekan aplauzima, pa se slomio nakon sukoba s navijačima!

Autor Goran Arbutina
Neslavan kraj sezone za Nant i Vahida Halilhodžića na njegovoj klupi.

Prekinut meč Nant Tuluz Halilhodžić sukob sa navijačima Izvor: Twitter/printscreen

Vahid Halilhodžić trebao je da bude spasilac Nanta, ali se njegova epizoda na klupi francuskog velikana pretvorila u pravi debakl pun incidenata.

Proslavljeni stručnjak nije uspio da spasi „kanarince“ od ispadanja iz elitnog ranga, a sam Valilhodžić u više navrata bio ja akter incidenata, te zbog napada na sudije bio kažnjen sa četiri utakmice suspenzije.

Nije moglo bez haosa ni u posljednjoj utakmici sezone. Počelo je sve dirljivim oproštajem bh. stručnjaka od Nanta. Halilhodžić je pred početak meča dočekan špalirom svojih igrača i ovacijama sa tribinama, ali je njegov oproštaj na stadionu Božuar bio daleko od idiličnog.

Izvor: Sebastien Salom-Gomis / AFP / Profimedia

Pravi haos izazvali su nezadovoljni navijači Nanta koji su nakon nešto više od 20 minuta utakmice probili ogradu iza gola i utrčali na teren, pa su igrači i službena lica morali brzo u svlačionicu.

Pred bijesne fanove Nanta je, međutim, stao Halilhodžić i pokušao da ih spriječi u namjeri da prekinu meč.

 Halilhodžić se žestoko raspravljao sa maskiranim navijačima, sve je bilo na granici i fizičkog sukoba, čak je bilo odgurivanja, a ljudi iz obezbjeđenja su smirivali trenera posrnulog kluba.

Na kraju je i Halilhodžić napustio teren i otišao u svlačionicu, a tamo se slomio. Proslavljeni stručnjak očigledno razočaran i slomljen svim dešavanjima je plakao pored svojih igrača a tužne scene iz svlačionice Bužoara mogle su se vidjeti i u TV prenosu.

Tagovi

Vahid Halilhodžić Nant fudbal

