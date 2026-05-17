Haos na Halilhodžićevom oproštaju! Vaha dočekan aplauzima, pa se slomio nakon sukoba s navijačima!

Neslavan kraj sezone za Nant i Vahida Halilhodžića na njegovoj klupi.

Vahid Halilhodžić trebao je da bude spasilac Nanta, ali se njegova epizoda na klupi francuskog velikana pretvorila u pravi debakl pun incidenata.

Proslavljeni stručnjak nije uspio da spasi „kanarince“ od ispadanja iz elitnog ranga, a sam Valilhodžić u više navrata bio ja akter incidenata, te zbog napada na sudije bio kažnjen sa četiri utakmice suspenzije.

Nije moglo bez haosa ni u posljednjoj utakmici sezone. Počelo je sve dirljivim oproštajem bh. stručnjaka od Nanta. Halilhodžić je pred početak meča dočekan špalirom svojih igrača i ovacijama sa tribinama, ali je njegov oproštaj na stadionu Božuar bio daleko od idiličnog.

Pravi haos izazvali su nezadovoljni navijači Nanta koji su nakon nešto više od 20 minuta utakmice probili ogradu iza gola i utrčali na teren, pa su igrači i službena lica morali brzo u svlačionicu.

Pred bijesne fanove Nanta je, međutim, stao Halilhodžić i pokušao da ih spriječi u namjeri da prekinu meč.

Halilhodžić se žestoko raspravljao sa maskiranim navijačima, sve je bilo na granici i fizičkog sukoba, čak je bilo odgurivanja, a ljudi iz obezbjeđenja su smirivali trenera posrnulog kluba.

Na kraju je i Halilhodžić napustio teren i otišao u svlačionicu, a tamo se slomio. Proslavljeni stručnjak očigledno razočaran i slomljen svim dešavanjima je plakao pored svojih igrača a tužne scene iz svlačionice Bužoara mogle su se vidjeti i u TV prenosu.