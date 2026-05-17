Kuva u Italiji: Bitke za Evropu, bitke za opstanak - ne zna se gdje je veća drama

Mnogo nedoumica pred posljednje kolo Serije A koje je na programu narednog vikenda.

Drama na "Čizmi" dostiže vrhunac, ne samo u borbi za međunarodnu scenu, nego i kada su u pitanju i bitke za opstanak u Seriji A.

Piza i Verona su ispali, a ko će im se pridružiti narednog vikenda u Seriji B saznaćemo po okončanju posljednjeg kola najjače italijanske lige.

U terminu od 20.45 odigrana su tri meča u kojima se odlučivalo o sudbini klubova iz dna tabele.

Iako je prvi primio gol, Kaljari je preokrenuo protiv Torina 2:1 i kolo prije kraja obezbijedio opstanak.

Ponovo je važan šraf u igri Kremonezea bio Džejmi Vardi. Englez je postigao jedini gol u gostujućem trijumfu u Udinama, ali veliko je pitanje da li će ovaj gol sačuvati njegov tim u ligi.

Sjajan meč viđen je "Mapei" stadionu u Ređo Emiliji.

Domaći Sasuolo dugo je gubio od Lećea, a briljirao je dvostruki strijelac Valid Šedira. Marokanac je u prvih 45 minuta dva puta tresao mrežu svog doskorašnjeg kluba, a bio je blizu i het-trika. Između njegova dva gola za Sasuolo je pogodio Arman Lorijente. Imao je Leće mnogo sreće u nastavku, domaći su dva puta pogodili okvir gola, ali onda je Sasuolo preko Andree Pinamontija ipak izjednačio na 2:2.

Mogao je domaćin do vođstva, ali je Kristijan Volpato promašio nestvarnu priliku. Već u narednom napadu - gol za goste! Nikola Štulić sjajno se snašao i pogodio za veliko slavlje, ali i tuču na terenu. Nekadašnji fudbaler Partizana i Radničkog iz Niša u 96. minutu donio je Lećeu trijumf, možda i vrijedan opstanka u ligi.

Zanimljivo je da pravila kažu ako isti broj bodova imaju dvije ekipe na 17. mjestu, dodatna utakmica odlučuje ko ostaje, a ko ispada iz lige.

Najugroženiji pred odlučujućih 90 minuta Serije A tako je Kremoneze, koji je trenutno u zoni ispadanja, dok u niži rang može i Leće. Leće u posljednjem kolu dočekuje "nezainteresovanu" Đenovu, dok će Kremoneze bodove spasa tražiti protiv Koma, koji se bori za Ligu šampiona.



