Džejmi Vardi vodi Kremoneze ka opstanku: Sjajni Englez trese mreže i na pragu 40. godine

Iskusni golgeter postigao šesti gol ove sezone te ostavio tim iz Kremone u igri za opstanak u Seriji A.

U derbiju začelja Kremoneze je savladao već otpisanu Pizu 3:0 (1:0), te sačuvao nadu da može izboriti opstanak u Seriji A.

Pobjeda je bila imperative za klub iz Kremone, a put ka trijumfu bio je širom otvoren nakon isključenja Rosena Božinova sredinom prvog poluvremena. Bugarin je u 16. i 23. minutu zaradio dvije javne opomene, pa je Piza morala da nastavi meč sa desetoricom.

Kremoneze je to odmah iskoristio, predvođen iskustvom Džejmija Vardija. Tridesetdevetogodišnji engleski napadač, koji je prvi put poslije dva mjeseca bio starter, iskoristio je prednost igrača više i postigao šesti gol u sezoni, da bi početkom nastavka Federiko Bonacoli golom krunisao kontranapad koji je započeo Vardi i povisio na 2:0. Tu problemima za goste nije bio kraj jer je Felipe Lojola u 57. minutu zaradio direktan crveni karton, pa su gosti više od pola sata igrali sa dva igrača manje.

Konačnih 3:0 u finišu je postavio Dejvid Okereke.

"Sivo-crveni" su tako ponovo zakomplikovali borbu za opstanak dva kola prije kraja. Ostalo je još samo jedno mjesto koje vodi u niži rang, pošto su Verona i Piza već matematički ispali u Seriju B, dok Kremoneze sada ima samo bod manje od Lećea, kojem je ranije danas "presudio" Dušan Vlahović.

Podsjetimo, od naredne sezone u italijanskoj eliti ponovo ćemo gledati Veneciju i Frozinone, dok još čekamo trećeg putnika u Seriju A.



