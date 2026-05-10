Dušan Vlahović pokazao klasu u dresu Juventusa: "Nedostaje mi malo rutine"

Srpski napadač Dušan Vlahović postigao je dva gola na dva meča posle oporavka od povrede.

Izvor: LaPresse / Sipa USA / Profimedia

Srpski fudbaler Dušan Vlahović postigao je gol u 11. sekundi utakmice između Lećea i Juventusa. Upravo njegov pogodak bio je jedini na meču i mnogo će mu značiti za sampouzdanje nakon duže pauze.

Od kada se vratio na teren, uglavnom je kretao mečeve sa klupe, ali je ovog puta Lučano Spaleti procijenio da je spreman da bude među prvih 11. Ova odluka mu se isplatila već u prvom napadu, kada se Dušan sjajno snašao nakon centašuta Kambijasa i pokazao zašto je igrač za velika jdela.

Poslije utakmice, Vlahović je iznio utiske i istakao da je srećan učinkom, ali da mu još uvijek nedostaje rutine.

"Srećan sam zbog gola i zahvalan treneru na povjerenju. Nisam igrao od prvog minuta jako dugo. Nedostaje mi malo rutine, ali najvažnije je da smo osvojili tri boda“, rekao je Vlahović.

Smatra da je njegov tim mogao do ubjedljivijeg rezultata da su odigrali bolje u završnici, a imali su i dva poništena gola u drugom poluvremenu.

"Mogli smo da budemo agresivniji i ubojitiji, ali nema veze. Nedostajalo mi je i malo sreće kod poništenog gola. Moramo da podignemo ljestvicu još više", rekao je Vlahović i poentirao:

"Imamo sve u svojim rukama i moramo da se koncentrišemo na naredne dvije utakmice. Ulog je veliki". Kada kaže "ulog" misli se na plasman među četiri najbolja tima, što donosi direktan plasman u Ligu šampiona.

Prošao je Vlahović put "od ljubavi do mržnje" i nazad sa navijačima Juventusa, ali ovog puta su nagradili ovacijama dok je izlazio sa terena. To je zaslužio sa dva gola u posljednje dvije utakmice i definitivno stavio do znanja Spaletiju da može da računa na njega naredne sezone.

Očekuje se da srpski as uskoro produži saradnju sa "starom damom", uprkos interesovanju nekoliko evropskih velikana. Informacije iz Italije kažu da je procijenjeno da je ostanak trenutno najbolja opcija za njegovu karijeru.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:37 Gol Dušana Vlahovića u prvom minutu Izvor: arena 3 premium Izvor: arena 3 premium

(MONDO)