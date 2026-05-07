Vlahović drži Juventus u neizvjesnosti: Italijani otkrili šta je omelo pregovore

Srpski fudbaler Dušan Vlahović, ipak, bi mogao da napusti Juventus. Trenutno su Bajern i Barselona u konkurenciji da dovedu bivšeg igrača Partizana

Borba za Dušana Vlahovića i dalje traje. Juventus je ponudio ostanak Srbinu u Torinu, ali srpski golgeter uvjeren je da ima unosnih ponuda i u drugim timovima, te se paraf na ugovoru odlaže. Trenutno se najglasnije govori o Barseloni i Bajernu, u kojima bi Vlahović mogao da nastavi karijeru.

Dušan Vlahović se vratio na teren, postiže golove, igra sjajno, pa iako je bio povrijeđen dobar dio sezone, bivši igrač Partizana ponovo je na cijeni. Nedavno se govorilo o želi da Lućano Spaleti insistira na zadržavanju Vlahovića, pod čijom komandom je Srbin dobio pravu šansu da se pokaže u Italiji. Kako navodi "Gazzetta dello Sport", Vlahović ima veliko poštovanje prema dresu kluba koji nosi od januara 2022, ali poslije sjajnih partija puca od samopouzdanja.

Ono čime se Vlahović vodi jeste činjenica da čak i ako mu u Juventusu istekne ugovor, uvijek može da pronađe drugi tim. Među timovima koji se spominju su Monako, Barselona i Bajern. Srpski fudbaler će uskoro morati da donese odluku, kako bi i "stara dama" znala kako da formira tim za narednu sezonu.

"Dušan Vlahović i Juventus - zahladnjeli odnosi: možda nije baš potpuno tako, ali veoma slično. Led između dvije strane još nije sasvim pao, ali nema ni nagovještaja otopljavanja. Ukoliko Vlahović ostane po strani i ne otkrije svoje planove, u Kontinasi ne mogu još dugo da čekaju, svakako ne poslije kraja sezone", navodi se u tekstu.

"Svako dalje nagađanje o mogućim potezima napadača iz Beograda dovelo bi čelnike Juventusa u nezgodnu poziciju na tržištu, jer bi im bilo teže da definišu mete i planiraju strategiju za novi napad ekipe. Vlahović, za sada, nema namjeru da otkrije karte. I dalje vjeruje da može da napravi veliki iskorak i pređe u klub poput Bajerna iz Minhena - možda kao zamjena ili podrška Hariju Kejnu - ili čak u Barselonu, iz koje bi uskoro mogao da ode Robert Levandovski. U svakom slučaju, srpski napadač zna da ima veliku vrijednost upravo zbog toga što bi uskoro mogao potpuno slobodno da bira svoju narednu destinaciju.

Juventus nije ostao nijem na zahtjeve Lućana Spaletija, naprotiv - tokom prethodnih mjeseci ozbiljno se radilo na planovima za naredne dvije godine. Zbog toga su u Kontinasi iznijeli finansijski veoma ozbiljnu ponudu, uprkos neizvjesnosti i aktuelnom trenutku: vlasnici kluba, predvođeni Džonom Elkanom, spremni su da Vlahoviću ponude ugovor vrijedan šest miliona evra po sezoni, uz bonuse, praktično pod istim uslovima kao Kenanu Jildizu", navodi se.