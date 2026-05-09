Dušan Vlahović u 11. sekundi srušio Leće! (VIDEO)

Srpski centarfor Dušan Vlahović prvi put je uvršten u startnu postavu Juventusa poslije 29. novembra prošle godine i odmah je postigao jedan od najbržih golova u istoriji Serije A!

Dušan Vlahović je u pregovorima oko novog ugovora sa Juventusom, a njegove partije otkako se oporavio od povrede daju mu za pravo da institira na odličnoj plati i bonusima!

U prošlom kolu Serije A je golom iz slobodnog udarca osigurao remi Juventusu, a u subotu uveče je na gostovanju u Lećeu, pogodio već u 11. sekundi i osigurao vrijedna tri boda za plasman na Ligu šampiona.

LEĆE - JUVENTUS 0:1 (0:1)

Tik što je počeo meč i lopta bila izvedena, Juventus je krenuo u napad. Već u prvom pokušaju da se dođe do gola rivala Andrea Kambijazo je s lijeve strane uputio centaršut, Vlahović je loptu majstorski primio između saigrača i rivala i uputio je pravo ka golmanu Vladimiru Falkoneu.

Na opšte oduševljenje saigrača Vlahović, ali ne i navijača na Via del Mare, je potrčao ka aut liniji i slavio gol, a prije svega je još jednom dokazao zbog čega je pompa oko Srbina sve glasnije u posljednjih godinu dana.

Ipak, reprezentativac Srbije nije postao rekorder u Italiji jer najbrži pogodak je postigao Portugalac Rafael Leao, koji je za 6.2 sekunde pogodio mrežu Sasuola (2:1).

Inače, ovo je bio Vlahovićev pet gol u prvenstvu Italije ove sezone.

U drugom poluvremenu Vlahović je zatresao mrežu i drugi put, a potom je to isto učinio i Pjer Kalulu, ali su oba pogotka poništena nakon intervencije iz VAR sobe zbog minimalnih ofsajda.

Srpski napadač je bio jedan od najagilnijih u ekipi iz Torina, još nekoliko puta je bio u dobrim šansama, ali je večeras postigao samo jedan pogodak, kojim je Juve stigao nadomak plasmana u Ligu šampiona.







