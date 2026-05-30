Crvena zvezda nakon novog šamara: Svi alarmi su upaljeni, problemi nisu od juče

Poraz od Spartaka u Nišu završio je sezonu Crvene zvezde i ujedno aktivirao nove alarme u klubu, neophodan je reset...

Kada je Crvena zvezda ljetos pravila tim, dovodila košarkaše evroligaškog kalibra i najavljivala napade na pehare malo ko je mogao da pomisli da će ovako da se završi. Da će krajem maja 2026. godine moći da kaže da je osvojila jedan trofej, onaj iz Kupa Srbije i da je ispala iz svih takmičenja. Od Spartakovog šamara se još uvijek crveni i tek će da se crveni.

Tim Vlade Jovanovića je u Nišu raspršio snove novom-starom treneru Milanu Tomiću da će "vještačkim disanjem" da spasi Zvezdu i da joj da neki novi život. Previše je tu problema za "pacijenta" kome jednostavno nije bilo spasa. I to nije slučajno, jer problemi nisu nastali odjednom, pa da može da se priča o slučajnosti, lošem danu, slabom šutu ili nekom drugom alibiju.

Ovo je nešto što u Zvezdi traje već mjesecima i što savršeno opisuje cijelu sezonu. Šut koji je Henlan pogodio u završinici utakmice potvrdio je samo ono što su svi znali već duže vrijeme, samo su se neki pravili da ne vide.

Problemi postoje i to svi vide

Da problemi postoje već neko vrijeme i da su alarmi odavno upaljeni i dok je još na klupi bio Saša Obradović to svi vide. Pa i sami igrači. Otvoreno je to priznao i kapiten Ognjen Dobrić koji se nije libio da kaže sve to.

"Nažalost, još jedna sezona je završena na loš način. Nekako nije išlo pravim tokom još odavno. Kraj je vjerovatno morao da se desi. Posljednjih mjesec-dva smo doživjeli neke teške poraze. Ovaj poraz od Spartaka je oslikao sve.Sezona se završila onako kako je i bila posljednja dva mjeseca - ne tako dobra", rekao je Dobrić.

Alarmi su upaljeni, reset je neophodan

Ako je dolazak Tomića na klupu i "šok terapija" bila sa razlogom da se neki alarmi ugase, nije uspjelo. Upalili su se i oni alarmi koji možda nisu bili upaljeni prije puta u Niš. Neophodan je ozbiljan reset, ne samo u igračkom kadru. Mora mnogo toga da se mijenja, da se radi na mnogo ozbiljnijem nivou.

"Biće velikih promjena u igračkom i trenerskom kadru. Ne znamo još ništa, tek je sezona završena i to je to za ovu sezonu. Nadam se nekoj boljoj sezoni", dodao je utučeni Dobrić.

Gdje su odbrana i ponos?

Da ne zvuči sve toliko crno, jer ima stvari koje je Zvezda radila dobro u toku sezone koja je završena šamarom u Nišu. Kao što je to istina, tako je istina i da je bilo dosta loših stvari i problema koji su se uvećavali postepeno. Kao ona grudva sa vrha planine koja polako postaje sve veća i veća dok na kraju ne sravni sve pred sobom.

Jovanović i Spartak su ogolili sve mane ovog tima Zvezde. I sve one kreću od odbrane odnosno nedostatka iste. Pojedini igrači se ni ne trude u defanzivi, tu su da odrade svoj dio posla u napadu, da ubace dvocifren broj poena, da pokažu napadački arsenal, ali se košarka ne igra samo na jednoj strani parketa. Spartak je to savršeno napadao, koristio svaki mismeč, najčešće napadao Džordana Nvoru i Džareda Batlera kada god su bili na parketu i veliki broj poena postigao je preko njih.

Taj meč ujedno je i pokazao koliko Zvezdi fali "glava" i neko ko organizuje igru. Pozicija plejmejkera je ključna i tu ne smije da bude greške. Statistika i te kako umije da sakrije nedostatke i baš zato će Miloš Teodosić i ljudi koji budu sa njim zaduženi za to morati da pokažu da su uvidjeli greške. Ako neko zna da prepozna pleja onda je to jedan od najboljih organizatora igre u istoriji srpske košarke...

Zvezda sada ima ono što nije imala tokom većeg dijela sezone - vrijeme. Vrijeme da uvidi sve svoje greške, da ih ispravi i da zasluži povjerenje navijača ponovo. Neki igrači će otići, neki će ostati, ima i onih mlađih oko kojih tim može da se gradi poput Nikole Đurišića. Naredni potezi pokazaće da li je na pravom putu.

(MONDO, Nemanja Stanojčić)