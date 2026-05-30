Ognjen Dobrić otvorio sve karte poslije poraza Crvene zvezde: "Biće velikih promjena"

Kapiten Crvene zvezde Ognjen Dobrić ne krije žal zbog ispadanja u polufinalu Košarkaške lige Srbije.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je u finišu polufinala Košarkaške lige Srbije, drugu godinu zaredom, ispala od ekipe Spartaka iz Subotice. I možda sam poraz crveno-bijelih nije tako strašan koliko činjenica da je tim, koji sada vodi Milan Tomić, završio učešće i u ABA ligi, takođe u polufinalu. Poslije još jednog debakla, kapiten Ognjen Dobrić hrabro je stao pred medije i govorio o problemima.

"Spartak je zasluženo pobijedio, bili su motivisani, koncentrisani, znali su šta rade. Svaka im čast. Kad god igramo protiv njih - nezgodno je. Kad je u pitanju ovakva utakmica, mi imamo manje stranih igrača i to je problem za pripremu utakmice, oni su to iskoristili. Utakmica je bila fenomenalna, od prvog do posljednjeg šuta. Znali su šta žele da rade, želim im sreću u finalu", rekao je Dobrić.

"Što se nas tiče, završena je još jedna sezona - na loš način. Nije išlo pravim tokom, pričao sam o tome. Kraj je morao da se desi. Glava gore, čekamo novu sezonu", dodao je Dobrić.

"Očekuje nas ljeto... Do sljedećih priprema ima dosta, imamo nekoliko mjeseci. Biće velikih promjena u igračkom i trenerskom kadru, ne znamo još ništa, tek je završena sezona. Bićete i vi obaviješteni u kom pravcu ide tim, ja ne znam ništa više od vas trenutno. To je to za ovu sezonu, nadam se nekoj boljoj sezoni.

"Nije prijatno, nije lijepo. Poslednjih mjesec dana smo doživjeli teške poraze i nažalost... I ovaj poraz nije oslikao sve, ali nije bilo tako dobro. Nije pristup bio loš, ne mogu da kažem, ali igra nije bila dovoljno dobra da bismo ušli u finale", zaključio je Ognjen Dobrić.

