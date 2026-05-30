Džordan Nvora nakon ispadanja Crvene zvezde: "Ovo je baš loš osjećaj, ne želim da se ponovi"

Autor Nebojša Šatara
Džordan Nvora se oglasio poslije poraza Crvene zvezde od Spartaka na fajnal-foru u Nišu.

dzordan nvora izjava poslije poraza zvezde od spartaka Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda doživjela je razočaravajući kraj sezone. Neće se boriti za titulu u srpskom šampionatu pošto je izgubila od Spartaka poslije dramatične završnice (90:89). O dešavanjima u samom meču i sezoni pričao je Džordan Nvora.

"Očigledno je da ovo nije kraj koji smo željeli. Težak poraz, Henlan je pogodio težak šut na kraju, trebalo je mi bolje da se pozicioniramo prije toga. Dao je težak šut i oni idu u finale", počeo je Nvora.

Ističe da postoji dosta pouka koje može da izvuče kako bi bio i on bolji.

"Ima dosta toga što možemo da naučimo iz ove sezone. Dosta stvari se promijenilo. Igrali smo drugačije od onoga na početku sezone. Ima tu dosta faktora. Svašta se desilo. Meni lično je ovo bio pravi korak, sazrio sam."

Vjeruje u sebe, svoj rad i najavljuje da će ljeto da iskoristi da napreduje.

Džordan Nvora izjava posle poraza Zvezde u Nišu
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

"Ovo je samo frakcija igrača kakav mogu da budem. Ljeto ću ozbiljno da shvatim i da budem još bolji igrač. Mogu još mnogo toga da uradim, da pomognem. Ovo je baš loš osjećaj trenutno, ne želim opet da ga osjetim", zaključio je Nvora.

Henlan za pobedu Spartaka protiv Zvezde
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

