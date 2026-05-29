"Znate moj odgovor": Da li će Milan Tomić ostati na klupi Zvezde i kakve promjene slijede?

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Milan Tomić odgovarao je na pitanja novinara poslije utakmice između Crvene zvezde i Spartaka.

Da li Milan Tomić ostaje trener Crvene zvezde nakon ispadanja iz KLS Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Crvena zvezda je poslije dramatične završnice izgubila od Spartaka (90:89) i ostala bez finala na fajnal-foru KLS u Nišu. Poslije meča je Milan Tomić došao na konferenciju za medije.

"Neizvjesna je bila utakmica od početka, Spartak je vodio, mi smo se vraćali. Odlučio je jedan šut na kraju. Ne mogu igračima ništa da zamerim, borili su se do kraja. Meč je odlučio jedan šut, šta da kažeš. Možeš da kažeš igraču da je mogao bolju odbranu da odigra ili timsku odbranu, ali to je to. Čestitam Spartaku pobjedu i finale", počeo je Tomić.

Uslijedilo je pitanje o tome šta čeka Crvenu zvezdu i kakve promjene. Čeka se trener, promjena će biti i u igračkom kadru...

"Znaš i sam odgovor koji ću da dam, tek se završila utakmica, sigurno će te biti svi obaviješteni o daljim planovima", rekao je Tomić.

Pokušali su novinari i na drugi način, upitan je da li bi pristao da ostane duže na klupi Zvezde ako dobije ponudu, ali se nije dao.

"Ne mogu da vam odgovorim ništa u ovom trenutku", zaključio je Tomić.

