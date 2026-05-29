Crvena zvezda je izgubila od Spartaka u polufinalu fajnal-fora domaćeg šampionata.
Crvena zvezda je izgubila od Spartaka u drugom polufinalu poslije dramatične završnice - 90:89. Batler je dao trojku za vođstvo na devet sekundi prije kraja, a onda je Henlan u posljednjim sekundama pogodio za šok i veliko slavlje svog tima. U nedkelju će u finalu igrati Spartak i FMP .
Spartak srušio Zvezdu poslije drame za finale KLS!
Spartak je bolje započeo meč, stekao vođstvo i bio je bolji na startu utakmice. Zvezda je postepeno spuštala razliku, a onda je na pauzu otišla sa minimalnim vođstvom (46:45).
Tim Milana Tomića furiozno je počeo drugo poluvrijeme, napravio seriju, ali su Subotičani ekspresno uzvratili i pokazali da se neće tek tako predati. Bila je to najava drame koja je uslijedila.
Timovi su se smjenjivali u vođstvu u posljednjoj dionici, djelovalo je da će Spartak da dobije meč kada je koš Nvore poništen na 24 sekunde prije kraja, ali je onda Drobnjak bacio loptu u aut i dao "vještačko disanje" rivalu. Batler je pogodio trojku za slavlje klupe i saigrača, ali je Henlan bio taj koji je riješio meč u sljedećem napadu.
Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!