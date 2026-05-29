logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Spartak srušio Zvezdu poslije drame za finale KLS!

Spartak srušio Zvezdu poslije drame za finale KLS!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Crvena zvezda je izgubila od Spartaka u polufinalu fajnal-fora domaćeg šampionata.

KLS finale FMP Spartak Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je izgubila od Spartaka u drugom polufinalu poslije dramatične završnice - 90:89. Batler je dao trojku za vođstvo na devet sekundi prije kraja, a onda je Henlan u posljednjim sekundama pogodio za šok i veliko slavlje svog tima. U nedkelju će u finalu igrati Spartak i FMP .

Spartak je bolje započeo meč, stekao vođstvo i bio je bolji na startu utakmice. Zvezda je postepeno spuštala razliku, a onda je na pauzu otišla sa minimalnim vođstvom (46:45).

Tim Milana Tomića furiozno je počeo drugo poluvrijeme, napravio seriju, ali su Subotičani ekspresno uzvratili i pokazali da se neće tek tako predati. Bila je to najava drame koja je uslijedila.

Timovi su se smjenjivali u vođstvu u posljednjoj dionici, djelovalo je da će Spartak da dobije meč kada je koš Nvore poništen na 24 sekunde prije kraja, ali je onda Drobnjak bacio loptu u aut i dao "vještačko disanje" rivalu. Batler je pogodio trojku za slavlje klupe i saigrača, ali je Henlan bio taj koji je riješio meč u sljedećem napadu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

KLS KK Crvena zvezda KK Spartak Subotica košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC