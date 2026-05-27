KLS odgovorio Partizanu: "Nije isto promijeniti igrača i trenera"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Nastavljen je javni sukob Košarkaške lige Srbije i Partizana.

KLS odgovorio Partizanu Izvor: MN PRESS

KK Partizan nije se mirio sa odlukom da ne može da zamijeni povrijeđenog Šejka Miltona u sastavu za Košarkašku ligu Srbije, zapitao se kako je moguće da onda Zvezda promijeni trenera, a sada je stigao odgovor lige.

"Mozzart sport" objavio je poruku KLS-a sa objašnjenjem da postoji pravna razlika u statusu igrača bez srpskog državljanstva i članova stručnog štaba. Zbog toga će biti moguće da Milan Tomić vodi crveno-bijele u petak protiv Spartaka i zbog toga neće biti moguće da Partizan odabere drugog igrača umjesto već dugo povrijeđenog Amerikanca.

"Pravila lige dozvoljavaju klubovima da promijene trenera i ostala službena lica u bilo kom trenutku sezone i bez ograničenja u broju izmjena. Jedini uslov je ispunjenje administrativnih kriterijuma, koji podrazumijevaju da i novo službeno lice posjeduje odgovarajuću licencu, da se ne prekorači dozvoljena kvota na spisku i da je uplaćena predviđena taksa za izdavanje trenerske licence", navedeno je u odgovoru KLS. 

Partizan će u petak u polufinalu KLS igrati protiv FMP-a u polufinalu od 16 časova, a Zvezda će iste večeri od 20 časova igrati protiv Spartaka. Finale će biti odigrano u "Čair".

