Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Luka Modrić potpuno slomljen: Ovakav kraj karijere nije mogao ni da zamisli

Autor Dragan Šutvić
Luka Modrić će ovog ljeta završiti karijeru razočaran razvojem situacije u Milanu. Ni on, ni njegova porodica nisu očekivali ovakav kraj.

Luka Modrić ovog ljeta završava karijeru, objavili su italijanski insajderi. Iako Milan želi da sjajni Hrvat ostane, njegov najvažniji uslov za produženje ugovora nije ostvaren, jer roso-neri neće igrati u Ligi šampiona.

S obzirom na to da će italijanski gigant još jednu sezonu provesti van elite, najavljene su velike promjene u klubu, a Modrić po svemu sudeći nema namjeru da pred septembar i svoj 41. rođendan učestvuje u tome.

Pred Lukom je nastup na Svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Državama, a kada se u julu vrati kući, učiniće to kao "bivši fudbaler".

"Posljednjih sati sve se okrenulo protiv Modrića, koji je pronašao stabilnost u italijanskom gradu. Sa 40 godina i dalje je bio važan dio ekipe, navijači su ga obožavali, a njegova porodica se potpuno prilagodila životu u Milanu. Čak je i njegova ćerka Ema Modrić bilježila uspjehe u ženskoj ekipi Milana do 13 godina", piše španski "AS" o neočekivanom preokretu koji ni Modrić nije očekivao.

Ipak, Milan je na čelu salkompanijom "Redbird kapital partners" objavio saopštenje o smeni kompletnog rukovodstva i trenera Masimilijana Alegrija, dok će jedino Zlatan Ibrahimović ostati na funkciji. U takvoj situaciji, Modrić je očigledno procijenio da je vrijeme da se skloni, iako je ove sezone redovno igrao za roso-nere. Nastupio na 37 utakmica, dao dva gola i tri namjestio.

Modrić nema mnogo vremena da obavijesti klub o konačnoj odluci. Za nekoliko dana vezista putuje sa reprezentacijom Hrvatske na Svjetsko prvenstvo i ima nameru da bude potpuno fokusiran na Mundijal, zbog čega bi oproštaj mogao da uslijedi veoma brzo. U Milanu pokušavaju da ga ubijede da ostane, ali prema pisanju Tutosporta, "razočaranje je ogromno, situacija ga je potpuno slomila".

