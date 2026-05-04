logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Luka Modrić na klupi Milana iako je povrijeđen?

Luka Modrić na klupi Milana iako je povrijeđen?

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Hravtski fudbaler ima u planu da bude dio tima Milana, mnogo prije nego što je povratak najavljen.

Kad se Luka Modrić vraća na teren Izvor: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia

Iskusni hrvatski fudbaler Luka Modrić morao je na hitnu intervenciju nakon što je doživio prelom jagodične kosti. Iako se očekivalo da period oporavka bude nešto duži, ali da će biti spreman za Svetsko prvenstvo, italijanski mediji tvrde - Milan računa na Modrića već sad.

Nije tajna da je Luka Modrić želio da završi klupsku sezonu na terenu, ali vjerovatno niko nije očekivao da to bude manje od dvije nedjelje nakon povrede. Kako "Gazetta delo Sport" javlja, Modrić bi mogao da bude na klupi Milana već za naredni meč koji je na programu u nedjelju od 20.45 protiv Atalante.

Očekuje se da će se Modrić već u utorak pojaviti na treningu, naravno sa zaštitnom maskom na licu. Iako je izvjesno da Modrić neće na teren, njegovo prisustvo bi značilo ekipi, a autoritet koji je Hrvat donio po dolasku u Milan rezultat je dobrih mečeva ovog tima i sve bližeg plasmana u Ligu šampiona naredne sezone.

Modrić se povrijedio u meču protiv Juventusa posle sudara sa Manuelom Lokatilijem. Jasno je da je, ako je već povreda morala da se dogodi, ovo najbolja opcija za Luku Modrića koji svim silama želi da vodi Hrvatsku na Mundijalu ovog ljeta koji će se igrati u SAD, Kanadi i Meksiku. Još nije jasno kad bi iskusni Hrvat mogao na teren, ali vjeruje se da će biti dio tima na pripremnim utakmicama koje su na programu 2. juna protiv Slovenije, odnosno 7. juna protiv Belgije. Ako prije toga ne odluči da zaigra za klub u italijanskom takmičenju.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Luka Modrić fudbal Serija A Milan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC