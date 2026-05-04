Luka Modrić na klupi Milana iako je povrijeđen?

Hravtski fudbaler ima u planu da bude dio tima Milana, mnogo prije nego što je povratak najavljen.

Izvor: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia

Iskusni hrvatski fudbaler Luka Modrić morao je na hitnu intervenciju nakon što je doživio prelom jagodične kosti. Iako se očekivalo da period oporavka bude nešto duži, ali da će biti spreman za Svetsko prvenstvo, italijanski mediji tvrde - Milan računa na Modrića već sad.

Nije tajna da je Luka Modrić želio da završi klupsku sezonu na terenu, ali vjerovatno niko nije očekivao da to bude manje od dvije nedjelje nakon povrede. Kako "Gazetta delo Sport" javlja, Modrić bi mogao da bude na klupi Milana već za naredni meč koji je na programu u nedjelju od 20.45 protiv Atalante.

Očekuje se da će se Modrić već u utorak pojaviti na treningu, naravno sa zaštitnom maskom na licu. Iako je izvjesno da Modrić neće na teren, njegovo prisustvo bi značilo ekipi, a autoritet koji je Hrvat donio po dolasku u Milan rezultat je dobrih mečeva ovog tima i sve bližeg plasmana u Ligu šampiona naredne sezone.

Modrić se povrijedio u meču protiv Juventusa posle sudara sa Manuelom Lokatilijem. Jasno je da je, ako je već povreda morala da se dogodi, ovo najbolja opcija za Luku Modrića koji svim silama želi da vodi Hrvatsku na Mundijalu ovog ljeta koji će se igrati u SAD, Kanadi i Meksiku. Još nije jasno kad bi iskusni Hrvat mogao na teren, ali vjeruje se da će biti dio tima na pripremnim utakmicama koje su na programu 2. juna protiv Slovenije, odnosno 7. juna protiv Belgije. Ako prije toga ne odluči da zaigra za klub u italijanskom takmičenju.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!