Kad se Luka Modrić vraća na teren? Doktori rekli svoje, ali Hrvat ima drugi plan

Hrvatski fudbaler Luka Modrić biće spreman za Svjetsko prvenstvo.

Želja Luke Modrića (40) da pomogne reprezentaciji Hrvatske ne dovodi se u pitanje čak i kad je iskusni fudbaler povrijeđen. Zbog toga igrač Milana ima plan da osposobi tijelo do Svjetskog prvenstva i s ponosom izvede nacionalni tim na teren.

Trenutno je poznato da će Modrić morati da miruje narednih 10 dana, kako bi rane zacijelile. Nakon što Hrvatsku šavovi budu skinuti ljekari će procijeniti stepen povrede i može li Hrvat odmah na teren kako bi započeo prve fizičke aktivnosti, prenosi "Jutarnji.hr". Modriću je rečeno da bi mogao treninge za započne laganim trkom, ali bez skokova i kontakta, a poslije dvije do tri nedjelje proces bi mogao da napreduje, a Hrvat bi mogao da započne zahtjevnije tehnike.

Kad se čitav proces povratka na teren uzme u obzir, ljekari nemaju sumnju da će Modrić biti spreman za Mundijal 2026. Postoji opravdani optimizam da će Hrvat biti u mogućnosti da se na terenu neće i za pripremne mečeve koji su na programu 2. juna protiv Slovenije, odnosno 7. juna protiv Belgije. Naravno, govori se o nešto manjoj minutaži, prilagođenoj Modriću.

Takođe, Modrić će na terenu igrati sa maskom koja bi maksimalno štitila Hrvata od nove, eventualne povrede dok još stara nije zarasla.

Modrić želi da sezonu završi na terenu

Iako se govori o pripremama za Svjetsko prvenstvo, ovaj medij navodi da Modrić nije isključio mogućnost da klupsku sezonu završi na terenu, u dresu Milana. Posljednje kolo igraće se protiv Kaljara 24. maja, kad bi italijanski velikan trebalo da osigura prolaz u Ligu šampiona. Ostala je formalnost da Milan potvrdi učešće u prestižnom takmičenju, jer šest bodova više od Rome i Koma daje veliku prednost.

Modrićeva ideja je da sa saigračima uživa na terenu u plasmanu koji je tim velikom mukom izborio ove sezone, a ponajviše zahvaljujući dolasku iskusnog Hrvata. Ostaje da vidimo da li će zamisao Modrića ostati samo pusta želja.

Šta je povrijedio Luka Modrić?

Ako je već povreda morala da se dogodi - možda je ova bila idealna. Luka Modrić nije doživio prelom ruke ili noge, već jagodične kosti, ali lekarska intervencija nikako nije mogla da se izbjegne. Hrvat je tik poslije meča protiv Juventusa morao na operacioni sto, poslije sudara sa Manuelom Lokatelijem.

Modriću je ustanovljen dvostruki prelom, a operacija je trajala oko dva sata.

