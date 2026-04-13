Milan u velikom problemu: Liga šampiona i Modrić pod znakom pitanja, evo šta će presuditi

Italijanski velikan nalazi se na prekretnici - do prije nekoliko dana činilo se da će možda osvojiti nacionalno takmičenje, a sad je ekipa izviždana od strane navijača.

Izvor: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Dolazak Luke Modrića u Milan značio je prekretnicu za italijanski klub. Donedavno se pričalo o ostanku Hrvata, s obzirom na to da je Milan igrao sjajno, bio u konkurenciji za prvo mjesto na tabeli, ali se u poslednjih nekoliko mečeva sve promijenilo.

Milan igra uz mnogo uspona i padova, u posljednjih osam mečeva zabeležio je četiri poraza i jedan remi. Ili u posljednje četiri utakmice, tri poraza što je još bolnije. Tako je od ekipe koja se bori za titulu očekivanje spalo samo na želju da tim ostane konkurentan za kvalifikacije za Ligu šampiona. Ipak, kako stvari stoje sve visi o koncu. Liga šampiona, Liga Evrope, Liga konferencija... U subotu su i navijači zvižducima pokazali šta misle o igri Alegrijevih fudbalera.

Zbog neočekivanih poraza u završnici takmičenja trebalo bi istaći da je Milan izgubio ne samo trku za osvajanje Skudeta, već je ugrozio i šansu da se plasira u Ligu šampiona. Bio bi to ozbiljan finansijski udarac za crveno-crne. Milan ima svega tri boda više od Juventusa, pet od Koma i šest od Rome, ali i šest mečeva do kraja lige.

Utisak je da sve što je bilo sigurno za Milan, sad visi o koncu. Na sve to, glasno se govori i o strahu da li će Luka Modrić ostati u timu. Već duže vremena se govori o ovoj temi, a ono što se zna jeste da je Hrvatu jedini prioritet da se takmičenje privede kraju, a onda se pripremi za Svjetsko prvenstvo sa nacionalnim timom.

Ipak, u slučaju da Milan obezbijedi plasman u Ligu šampiona, vrlo je vjerovatno da bi Modrić mogao da ostane u timu još jednu godinu. Klub je sa Hrvatom potpisao saradnju u trajanju jednogodišnjeg ugovora, sa mogućnošću da njegov boravak bude produžen u Milanu, ali će tačku na ovo pitanje staviti Modrić. Naravno, konačan odgovor imaće tek kad obaveze Milana za predstojeću sezonu budu jasne.

U slučaju da se Milan ne plasira u Ligu šampiona, vrlo otvoreno se priča i o odlasku Luke Modrića u penziju, poslije Svjetskog prvenstva sa reprezentacijom Hrvatske.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!