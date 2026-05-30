"Ovo je tragedija za fudbal, kukavičluk kakav prvi put vidim": Ivica Iliev o finalu Lige šampiona

Bivši as i sportski direktor Partizana Ivica Iliev potpuno razočaran viđenim u finalu Lige šampiona. U studiju TV Arena sport žestoko kritikovao igru Arsenala i "kukavički fudbal".

Izvor: Ahmad Mora / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pari Sen Žermen osvojio je Ligu šampiona pobijedivši Arsenal na penale, izborivši se sa defanzivnim stilom igre Engleza. O tom načinu fudbala i o "tvrdoj" utakmici na stadionu "Puškaš Arena" u Budimpešti oštro je govorio stručni konsultant TV Arena sport, Ivica Iliev.

"Ne znam koliko sam ukupno utakmice gledao. Da sam kod kuće gledao, prebacio bih na poluvremenu ili bih preskočio nastavak. Tragedija je za fudbal i za finale. Drago mi je što Arsenal nije pobijedio i što nije pobijedila ekipa koja ima 28 odsto posjed i koja je prvi put prešla polovinu terena u posljednjem minutu prvog poluvremena. Gol je slučajno dala, prvi korner imala početkom prvog produžetka, da li sam pogledio ili nisam, to je moj utisak."

"Trebnalo je da poželim da PSŽ prvi da gol, pa da se Arsenal 'otvori', da ne gledamo 'viktorije'", dodao je nekadašnji as i sportski direktor Partizana.

"Koga je to Arsenal izbacio? Demolirani su u Engleskoj"

Izvor: MAXIM THORE / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Iliev je ukazao na defanzivni stil Arsenala i u engleskom fudbalu, kao i na to da nije pobijedio nijednog zvučnog protivnika na putu ka finalu.

"Osvojili su titulu u Engleskoj i nisu se pitali. Bilo je tako u svakoj utakmici, ne samo u finalu Liga kupa (protiv Mančester sitija), u kojem su bili demolirani. Protiv Liverpula isto tako. Došli su do finala pobijedivši prosječne ekipe. Bajer Levekuzen je peti ili šesti tim Bundesa, Sporting Lisabon... U nekom egalu su bili sa svima, sa Atletikom koji je završio četvrti, peti u Španiji. Pogledajte koga je izbacio PSŽ (Monako, Čelsi, Liverpul, Bajern), a pogledajte koga je izbacio Arsenal. Nijedan preozbiljan tim", kazao je Iliev.

"Ne sviđa mi se ta priča i ovo je ogromno razočaranje za mene večeras, antifudbal", naglasio je.

"Ovo je kukavički fudbal"

Vidi opis "Ovo je tragedija za fudbal, kukavičluk kakav prvi put vidim": Ivica Iliev o finalu Lige šampiona Finale Lige šampiona, Liga šampiona, PSŽ, Arsenal Liga šampiona, Finale Lige šampiona, Arsenal PSŽ - Arsenal, Finale Lige šampiona Finale Lige šampiona, Liga šampiona, Arsenal, PSŽ Finale Lige šampiona, Liga šampiona, Arsenal, PSŽ Finale Lige šampiona, Liga šampiona, Arsenal, PSŽ Finale Lige šampiona, Liga šampiona, Arsenal, PSŽ Finale Lige šampiona, Liga šampiona, Arsenal, PSŽ Finale Lige šampiona, Liga šampiona, Arsenal, PSŽ Finale Lige šampiona, Liga šampiona, Arsenal, PSŽ Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MAXIM THORE / Bildbyran Photo Agency / Profimedia Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MAXIM THORE / Bildbyran Photo Agency / Profimedia Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Adam Davy / PA Images / Profimedia Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MAXIM THORE / Bildbyran Photo Agency / Profimedia Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Ahmad Mora / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Ahmad Mora / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Cesare Purini / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Insidefoto / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Mike Egerton / PA Images / Profimedia Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: David Klein / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 10 / 10

"Podsjeća me ovo na Atletiko i izuzetno sam srećan što nisu osvojili i što ni Simeone nije osvojio u dva finala, da kukavički fudbal pobijedi. Nikad nisam vidio da igrači na ovom nivou kradu vrijeme u prvom poluvremenu. To je požaravajuće za fudbal. Da se valjaju po terenu. Napravili su jedinu normalnu akciju, u kojoj je Haverc izblokiran (u nadoknadi prvog poluvremena). Nažalost, desilo se da najbolji igrači PSŽ-a nisu u najboljem ritmu."

"Vjerujem da je cijeli fudbalski svijet poražavajuće doživio ovo finale", poruka je Ivice Ilieva.