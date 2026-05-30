Jokić u majici fudbalskog velikana na finalu Lige šampiona: Sa bratom u loži bio gost čuvene porodice

Nikola Jokić gledao je finale Lige šampiona obučen u majicu Arsenala

Najbolji košarkaš svijeta Nikola Jokić (31) gledao je uživo finale Lige šampiona Pari Sen Žermen - Arsenal. U loži stadiona "Puškaš arena" u Budimpešti, as Denver Nagetsa sjedio je sa bratom Nemanjom (41) i navijao za engleski tim, čiju je majicu nosio tokom utakmice.

I reditelj prenos finala pokazao je u sudijskoj nadoknadi cijelom svijetu da je Jokić na utakmici. Prikazao ga je u prenosu u trenutku u kojem je Jokić gledao u mobilni telefon, pa shvatio da je njegov lik na video-bimu "Puškaš arene".

They showed Nikola Jokić on the broadcast

Nikola Jokić is wearing an arsenal shirt and was typing away on his cell phonepic.twitter.com/1XAdvWnJc0 — Tatiana (@Tatianaclinares)May 30, 2026

Zašto je Nikola navijao za Engleze?

Jokić je navijao za Arsenal zbog porodice Kronki, vlasnika engleskog šampiona, ali i njegovog tima Denver Nagetsa. Uostalom, poznato je da je Džoš Kronki prije nekoliko godina došao u Srbiju, u Sombor, da Jokiću u štali uruči MVP nagradu i donese novi ugovor.

Ovog ljeta Jokić će ponovo potpisati astronomski ugovor sa Kronkijima i u NBA karijeri dugoj duže od decenije nikad nije igrao ni za jedan tim osim njihovog Denvera.

Da je taj odnos ne samo poslovni, već i prijateljski, pokazao je i subotnjim dolaskom na utakmicu sezone evropskog fudbala u Budimpešti.