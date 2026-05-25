Čitaoci reporteri

Nikola Jokić šesti put u idealnom timu NBA lige: Opet je ispisao istoriju Denver Nagetsa

Goran Arbutina
Srpski košarkaš Nikola Jokić u društvu najboljih NBA igrača ove sezone.

Nikola Jokić ponovo je izabran u idealnu petorku NBA lige

Najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić ponovo je izabran u idealnu petorku NBA lige! Nakon impresivne sezone u ligaškom dijelu takmičenja njemu je izmakla MVP nagrada - koju je opet prigrabio Šej Gildžes-Aleksander - ali mjesto u najboljoj petorci lige nije moglo da mu pobjegne.

Mjesto u idealnoj petorci dobili su još Kejd Kaningem (Detroit), Luka Dončić (LA Lejkersi), Šej Gildžes-Aleksander (Oklahoma) i Viktor Vembanjama (San Antonio). Manje-više, to je bilo i očekivano pa se ne može reći da su nas glasači ove godine iznenadili kada su birali najbolju petorku lige.

Treba istaći da su Šej i Nikola dobili maksimalnih 100 glasova za idealan tim lige, da je Viktor Vembanjama dobio 99 glasova, Luka Dončić 91, a Kejd Kaningem "tek" 60. Jedan glasač stavio je Vembanjamu u drugu petorku lige, devetorica su tamo napisala ime Luke Dončića, dok su 38 glasača Kaningema stavili u drugi tim - a dvojica ga uopšte nisu ubacili među kandidate. 

U drugom timu NBA nalaze se Džejlen Braun, Džejlen Branson, Kevin Durent, Kavaj Lenard i Donovan Mičel, a u trećem Džejlen Duren, Čet Holmgren, Džejlen Džonson, Tajris Meksi i još jedan igrač Denvera, Džamal Marej.  Od košarkaša koji nisu izabrani u idealnu petorku najbliži je bio Džejlen Braun iz Bostona, koji je imao 44 glasa za prvi tim i 54 glasa za drugi tim. Jokićev saigrač Džamal Marej na kraju glasanja imao je 27 glasova za drugu i 68 glasova za treću petorku.

Za Nikolu Jokića ovo je šesti put da se nalazi u idealnoj petorci lige i po tome je rekorder Denvera. Nijedan igrač u istoriji Nagetsa nije toliko puta biran u najbolji tim lige, pa je jasno da srpski centar ispisuje istoriju franšize iz Kolorada čak i kad ne igra. Takođe, ovo je osmi put u nizu da je Jokić biran u najbolje petorke lige, s tim što je dva puta bio u drugoj petorci.

