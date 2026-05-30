Uživo, Pari Sen Žermen - Arsenal: Sve je spremno za finale Lige šampiona (SASTAVI)

17 : 11 Dobro se poznaju Pari Sen Žermen i Arsenal su prošle sezone odigrali tri meča u Ligi šampiona. Prvi put sastali su se u ligaškom dijelu takmičenja i tada je engleski tim golovima Kaija Haverca i Bukaja Sake stigao do pobjede (2:0). Parižani su se osvetili kasnije u toku sezone, kada su se sreli u polufinalu Lige šampiona - prvo su golom Usmana Dembelea pobijedili (1:0) u Londonu, a zatim su bili bolji (2:1) i na svom terenu. Pogodili su tada Fabijan Ruiz i Ašraf Hakimi, dok je za goste strijelac bio Bukajo Saka. Izvor: Kieran McManus / Shutterstock Editorial / Profimedia

17 : 06 Rezervisti: Pari Sen Žermen: Ševalije, Marin, Beraldo, Zabarnji, Ramoš, Li, Ernandez, Majulu, Fernandez, Barkola, Zair-Emeri, Embaje

Ševalije, Marin, Beraldo, Zabarnji, Ramoš, Li, Ernandez, Majulu, Fernandez, Barkola, Zair-Emeri, Embaje Arsenal: Arizabalaga, Žesus, Eze, Martineli, Timber, Đokereš, Norgar, Madueke, Merino, Kalafjori, Zubimendi, Dauman

17 : 05 SASTAVI: Pari Sen Žermen: Safonov - Hakimi, Pačo, Markinjos, Nuno Mendeš - Žoao Neveš, Vitinja, Fabijan Ruiz - Due, Dembele, Kvarachelija

Safonov - Hakimi, Pačo, Markinjos, Nuno Mendeš - Žoao Neveš, Vitinja, Fabijan Ruiz - Due, Dembele, Kvarachelija Arsenal: Raja - Moskera, Gabrijel, Saiba, Inkapije - Rajs, Luis-Skeli - Saka, Edegor, Trosar - Haverc

16 : 41 Ko sudi finale Lige šampiona? Pravdu će dijeliti njemački arbitar Danijel Zibert, a kompletan njegov tim dolazi iz iste zemlje. Pomagaće mu njemački arbitri Jan Zajdel i Rafael Foltin, dok će se iz VAR sobe javljati Sandro Šerer i Bastijan Dankert. Sudijska ekipa izuzetno je iskusna, a Zibert je samo tokom ove sezone dijelio pravdu na devet mečeva Lige šampiona. Izvor: Jürgen Fromme / AFP / Profimedia Sudio je utakmicu Pari Sen Žermena na gostovanju Atletik Bilbau (0:0), kao i dva meča Arsenala - pobjedu u gostima protiv Spotinga (1:0) u četvrtfinalu i pobjedu protiv Atletika (1:0) u polufinalu takmičenja.

16 : 37 Gdje se igra finale? Meč između Pari Sen Žermena i Arsenala igraće se u glavnom gradu Mađarske. Domaćin u Budimpešti biće im stadion "Puškaš arena", inače dom mađarske reprezentacije. Stadion je svečano otvoren u novembru 2019. godine, a na njemu su se do sada igrali brojni važni mečevi. Izvor: MN PRESS Pored finala Kupa Mađarske, "Puškaš arena" je bila domaćin pojedinih utakmica Ferenvaroša u grupnoj fazi Lige šampiona, zatim mečeva Lige šampiona i Lige Evrope koji su se zbog korone igrali na neutralnom terenu, pa Superkupa Evrope 2020. godine, finala Lige Evrope 2023. godine, uz četiri utakmice na Evropskom prvenstvu u junu 2021. godine.